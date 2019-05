Nu e nici un secret faptul că de vreo 6 decenii încoace echipa mea favorită de fotbal se numeşte Real Madrid. Iubirea fiind veşnică şi necondiţionată, este de la sine înţeles că indiferent de ce loc ar ocupa în clasament, de ce adversar ar întâlni în cupe, de ce antrenor are, de ce jucători vinde sau cumpără, eu ţin cu Real. Inclusiv, sau mai ales, la pariuri, unde dacă ar fi să socotesc câţi bani nu am câştigat din cauza Real-ului (nu pot să spun că i-am pierdut, dar sigur că banii plătiţi de mine la casele de pariuri sunt şi ei din categoria pierderi, oricum infinit mai puţini decât cei pe care nu i-am câştigat din cauza meciurilor pierdute de Real), ar ieşi o sumă absolut înspăimântătoare: destul de multe miliarde de lei vechi. Chestia nu are lecuire, iar ultimul campionat a fost chiar păgubos rău de tot, Real având un parcurs pe care nu-l pot compara cu nici unul din câte îmi amintesc, fiecare meci pierdut de Real regăsindu-se în unul sau mai multe bilete de pariuri pierdute, marea majoritate din cauza unui singur meci, cel al iubiţilor mei din Madrid. Reversul medaliei ar fi acela că în principiu refuz să pariez pe meciurile Barcelonei, chiar dacă în ultimul sezon, majoritatea acestora însemna câştig sigur. Acum, la spartul târgului, am făcut totuşi o excepţie, pariind sâmbătă, pe lângă alte 19 meciuri, şi pe finala Cupei Spaniei, în care se întâlneau Barcelona şi Valencia. Mi-am zis că Messi şi ceilalţi "artişti" n-or fi atât de idioţi încât să nu scoată măcar un egal, aşa că am pus cel mai blând pronostic cu putinţă, respectiv 1X, cota 1,17. Era ultimul meci de pe biletul meu, celelalte fiind deja câştigate la ora începerii ăstuia. Deja mă bucuram că am câştigat (nu mult, 290 de lei, că jucasem de câţiva lei, punând doar pronosticuri "sigure"), aşteptând spectacolul. Spectacol a fost, dar l-au făcut ăilalţi, Barcelona jucând la fel de prost ca la Liverpool. Banii s-au dus dracului, iar eu mi-am spus că tot mai bine pierd pe mâna proştilor mei decât pe cea a "deştepţilor" Barcelonei. Pe care habar n-am de ce am pariat acum, dar vă jur că nu mai pariez niciodată.