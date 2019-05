Petra Kvitova are ceva ce Simona Halep nu are încă: o urmaşă cu îndreptăţite aspiraţii la acelaşi nivel. E doar un pronostic, după ce am văzut-o a doua oară pe această Marketa Vondrousova, în vârstă de numai 19 ani. Tot stângace, ca şi Kvitova, are toate armele principale, plus încă una secundară pe care a transformat-o în principală. Vondrousova a câştigat vreo 15 puncte cu scurta, de la Pescariu încoace n-am mai văzut pe cineva care să pună asemenea lovituri atât de bine şi atât de des! Mai are de unde să progreseze la serviciu, după care limita e cerul. Simona a defilat cu Cehia în Fed Cup, dar dacă la anul le vom avea în faţă pe Kvitova şi Vondrousova, putem să ne luăm adio de la calificare. Aşadar, eliminare pentru Simona la chiar primul meci de la Roma, amânat pentru joi după ploaia neînduplecată de miercuri. Soarta meciului ar fi putut fi alta dacă aveam tie-break în setul doi, dar Simona a făcut prima dublă la 5-6, 40-15, iar de acolo totul s-a dus la vale. Problema apărută la coapsă a condiţionat evoluţia din setul decisiv, dar chiar dacă ar fi trecut mai departe, faptul că trebuia să joace în aceeaşi zi ar fi agravat accidentarea. La ora la care scriu, Mihaela Buzărnescu mai este încă în turneu, după ce a beneficiat de două abandonuri consecutive ale adversarelor din primele tururi! Ea urma să joace cu Osaka, deci posibil ca între timp să fi rămas fără reprezentantă pe tabloul feminin.

La băieţi, ne bucurăm în mod neaşteptat de prezenţa lui Federer la Roma, datorată eliminării relativ premature, în sferturi, de la Madrid. Culoarul la turneul spaniol fusese foarte dur pentru elveţian, nevoit să salveze mingi de meci cu Monfils în optimi, apoi să se vadă şi el întors de la mingi de meci de către Thiem. Acesta din urmă a capotat apoi în două tie-break-uri în faţa lui Djokovic, iar din partea cealaltă n-a sosit Nadal, ci... Tsitsipas! Cu acest neaşteptat succes în faţa lui Rafa, şi încă pe zgură, junele grec a ajuns să aibă victorii la toţi cei trei corifei care au subjugat tenisul de 15 ani încoace. Totuşi, în finală nu i-a mai făcut faţă unui Nole impresionant, de nivel RG. Despre Roma nu sunt deocamdată multe de povestit după ziua pierdută de miercuri, dar parcă şi aici surprizele se simt în aer.