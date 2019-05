Noapte Alba pentru Barcelona

Cum o fi să bați spre suta de milioane de Euro și toate cele patru faze în care ai fost implicat să însemne tot atâtea cuie în coșciugul echipei tale? Pe lângă acea pasă greșită și acea deposedare suferită în treimea proprie, echivalente cu goluri primite, Jordi Alba a uluit când, singur cu portarul fiind, în poziție absolut confortabilă, a întors o minge către Messi, care era cu om pe el! Apoi, nici când finalizarea era singura opțiune n-a izbutit s-o strecoare pe lângă Allison. Și nu numai că sezonul Barcelonei este ruinat după această eliminare suferită în fața lui Liverpool, dar și lovitura de imagine este groaznică. De exemplu, asemenea rușine este incompatibilă cu Balonul de Aur, nici dacă s-ar da Messi peste cap în sezonul de toamnă n-ar trebui să se mai pună problema. Nu știu de ce, dar am senzația că în acest an de grație s-a încheiat abonamentul pe numele Messi sau Ronaldo la acest trofeu. Argentinianul chiar a ajuns să fie apostrofat de fani, ceva de neimaginat! Pe de o parte au dreptate, pe final, coechipierii doar că nu l-au rugat: boss, jefe, știm că ne-am băgat în rahat, dar te rugăm noi, scoate-ne! Unde o fi dispărut atitudinea de acum o săptămână? În rest, fotbalistic, Messi n-o fi făcut destul, dar a făcut destule. Ca și cu alte prilejuri, a furnizat pase de gol irosite cu inconștiență de colegii săi, începând cu aceea din tur, pentru Dembélé, care ar fi ferecat calificarea, și terminând cu cele de pe Anfield, pentru Coutinho, Alba și Suarez. Apropo de Dembélé, acesta ar trebui pus primul pe lista de transferuri, poate se mai recuperează ceva din suma aia ofensatoare. Iar Valverde ar fi trebuit să-și scrie demisia din vestiar, nu să atârne la alibiul titlurilor câștigate la intern. O eliminare de la 3 goluri în față e greu de digerat, dar două la rând sunt ca sârma în colon. Ghimpată!

Cât despre ce i s-a întâmplat lui Ajax, acesta este efectul blestematei reguli a golului în deplasare, care s-a întors împotriva fotbalului. Acel gol înscris la ultima suflare a meciului a fost de fapt unul al egalării, întreaga planetă ar fi fost fericită să mai trăiască încă două reprize de prelungiri acel fotbal de vis.