Cei care ştiu engleza ştiu şi că din titlul de azi lipsesc literele u, c şi k. Ceilalţi, mai puţini după calculele mele, ştiu măcar din filme poliţiste că respectiva zicere se subtitrează în... fel de fel de felurite feluri, în funcţie de context, de vocabularul traducătorului ori de ora de difuzare. Sigur e că instituţia britanică echivalentă cu CNA-ul nostru de regulă amendează postul la care se aude chestia asta atroce, după unii, absolut banală, după cei mai mulţi. Exact ca în română, şi în engleză acest cuvânt se asociază cu altele în funcţie de situaţie, putând astfel exprima până şi admiraţia extremă, exact aşa cum a făcut Jurgen Klopp alaltăseară, când s-a alintat zicând că are un vocabular sărac şi că numai astfel poate exprima sentimentele care îl încearcă după uluitoarea calificare a echipei sale. Klopp este un excelent cunoscător al englezei şi are un vocabular şi o pronunţie demne de toată stima. Trebuie însă reţinut al doilea cuvânt, care în traducere înseamnă

"giganţi", şi care descrie cât se poate de fidel statura echipei din Liverpool nu doar în acest meci, ci pe parcursul întregii duble. După meciul tur, am zis chiar eu că Liverpool dominase categoric primele 75 de minute, în care ar fi putut înscrie de 4 sau de 5 ori, căzând inexplicabil la urmă, când e de mirare că n-a mai primit încă vreo două. În retur, s-a făcut practic dreptate, scorul făcându-ne să ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă de la The F...ing Giants n-ar fi lipsit tocmai fantasticul Salah. Aşa cum din meciul tur a rămas pentru istorie golul lui Messi, tot aşa şi în retur: ne-a rămas să analizăm în toate felurile golul ultim, după înscrierea căruia acelaşi Messi privea "ca curca-n lemne", încercând să proceseze întâmplarea. Cred că şi acum mai procesează. Şi să fiu al naibii dacă golul ăsta n-a fost mai frumos decât al lui, măcar în ideea că aşa ceva nu s-a mai făcut niciodată. Şi e greu de presupus că se va mai putea face.