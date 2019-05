Florarul, adică luna mai, cea care ar trebui să pună cireașa timpurie pe sezonul echipelor de fotbal. Ăi mai bine plasați dintre fotbaliști, de vreo 10 ani, Messi și Ronaldo, nici n-au mai așteptat Întâi de Mai, s-au încoronat deja la intern, dar amândoi mai au ceva treabă. Piticu mai are de tras la Liga Campionilor, care ar veni la pachet cu Balonul de Aur, în timp ce CR7 trage tare pentru titlul de golgeter în Serie A. Asta n-ar fi puțin lucru, așa cum mai scriam pe-aici, niciunul din cele opt titluri consecutive ale lui Juve n-a fost dublat de un titlu de golgeter. Ar fi și un argument că portughezul e din alt aluat. De când i-a rămas doar acest obiectiv, el s-a mobilizat, are un gol pe meci în ultimele două etape, dar iată că rata asta nu e suficientă. L-a prins din urmă doar pe Piontek, de la Milan, care însă joacă azi în Milan-Bologna. L-ar fi prins și pe Zapata, de la Atalanta, dar acesta a înscris o dată în victoria cu Lazio. Ciudat, cu o etapă înainte Zapata n-a executat penalty-ul primit cu Udinese, deși mai marcase în acest sezon de la punctul cu var! Să nu fie o miză titlul de golgeter pentru columbian? Dar primul ”capocannoniere” este Quagliarella, de la Sampdoria, care în ultimele două etape a plusat cu trei goluri, el nerefuzând ocazia unei lovituri de la 11 metri. Astfel, cu trei meciuri rămase, Ronaldo are cel puțin doi golgeteri deasupra sa, ecartul față de primul fiind de patru goluri. Interesant de urmărit gâlceava dintre ei, mai ales că în chiar ultimele două etape Juve se va înfrunta cu Atalanta și Sampdoria.

Și pentru sezonul de zgură, la tenis, luna mai e cea mai importantă, cu două turnee Masters (respectiv Premier Mandatory la feminin) și un Grand Slam (prima săptămână de Roland Garros).De remarcat că ambii deținători ai titlului de la Paris intră în luna mai fără turneu câștigat pe zgură! Nadal, după revolta lui Fognini din Principat, a fost copleșit la Barcelona de talentul lui Thiem, etalat pare-se numai la ocazii, în timp ce Simona n-a jucat încă pe zgură competiție individuală. Vom avea deci o lună plină. Inclusiv pe cer, la turneul de la Roma, între cele două finale!