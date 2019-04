Echipa de... una!

Una din chestiunile din lumea sportului pe care nu pot să le înţeleg oricât de mari eforturi aş face este cea referitoare la sporturile eminamente individuale la care însă, absolut paradoxal şi inexplicabil, se desfăşoară şi competiţii pe echipe. Exemplul cel mai edificator este gimnastica, însă la fel, sau aproape la fel, stau lucrurile şi la tenis ori la înot. La acestea din urmă, parcă tot mai miroase a echipă, la meciurile de dublu şi la probele de ştafetă, însă la gimnastică e de-a dreptul absurd să aduni câteva punctaje individuale şi să zici că astea puse cap la cap fac o echipă! Hai să ne ocupăm de "echipa" noastră de tenis feminin care, în deja clasicizata tradiţie a sportului românesc din toate epocile, a ratat o uriaşă performanţă, înecându-se ca... minoritarul la mal! Cu această nouă nefericită ocazie, am observat o dată în plus că echipa numită România este alcătuită dintr-o jucătoare de tenis şi restul umplutură. Pot zice, fără pic de îndoială, că indiferent pe cine ai fi ataşat de Simona Halep sub titulatura de România, rezultatul ar fi fost acelaşi. Adică între Simona şi toate celelalte se căsca o prăpastie enormă, fiind aproape imposibil să susţii cu tărie că şi ea, şi celelalte, practică acelaşi sport. Diferenţa este cam aceeaşi care există între fotbalul românesc în totalitatea lui şi fotbalul din Spania, Italia, Anglia. Par sporturi diferite. Exact aşa şi cu Simona, pusă faţă în faţă cu panaramele alea: ea joacă ceva, alealalte altceva. Încă mai mult: dincolo de jocul în sine, Simona are o ambiţie, o dorinţă perpetuă de victorie, o nebunie în joc pe care nu i le poţi compara decât cu cele ale altor enormi sportivi: Nadal ori Cristiano Ronaldo. Dacă vreuna, oricare, din celelalte, ar fi avut măcar una din aceste calităţi la nivelul la care le etalează Simona, am fi fost în finală. Aşa însă, rămâne să mai bifăm un eşec de care însă n-avem de ce să fim prea supăraţi: în fond, ăsta e nivelul real al "echipei" România, alcătuită dintr-o mare campioană şi o bandă de paraziţi, aici fiind incluşi şi preş.-ul FRT, şi copitanul nejucător, şi..., şi...