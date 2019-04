La încheierea meciului absolut memorabil dintre Juventus Torino şi Ajax Amsterdam, un prieten, telespectator profesionist de fotbal şi, implicit, bun cunoscător, mi-a telefonat ca să-mi comunice concluziile lui în urma dublei dintre cele două combatante. Ceea ce mi-a spus m-a scutit să mai încerc eu alte explicaţii, concluzia sa fiind absolut corectă: "Eu am în cap cele trei mari inovaţii în fotbal produse de-a lungul vremii. Prima ar fi prin anii '60, când Inter Milano a venit cu <lacătul> lui Helenio Herrera. Apoi, în anii '70, Ajax a reinventat fotbalul ofensiv, ăla cu Johan Cruyff şi antrenor Pişti Covaci. A treia e, chiar dacă nu-ţi place ţie, <tiki-taka> lui Pep de la Barcelona. Băi Dodo, să fiu al naibii că asistăm la o nouă invenţie, dar habar n-am în ce constă! Nu-mi dau seama ce se întâmplă la Ajax, dar e ceva ce nu s-a mai făcut. Nu seamănă cu nimic, poate doar puţin cu ce făcea tot Ajax, acum aproape 50 de ani."

Am căzut pe gânduri, apoi, cum am mai zis, i-am dat dreptate 100% prietenului meu. Ieri, am căutat să aflu dacă urmează vreo tragere nouă la sorţi, fiindcă în banda de pe ecran, după meci, fusese un anunţ derutant. Eu ştiam că meciurile sunt deja "împerecheate", dar nu mai ţineam minte cum. Ei bine, aşa e, adică Ajax urmează să joace cu învingătoarea meciului dintre "englezoaice", adică cu Tottenham sau Man City. Indiferent cu care va fi, o văd mergând până în finală cu Barca sau (presupun) Liverpool, întrucât la ora la care scriu nu s-au jucat şi ultimele două sferturi. Dacă iese cum cred eu, am să vă explic de ce cred că Ajax ar bate-o pe Man City mai uşor decât pe Tottenham, iar pe Barca în finală mult mai uşor decât pe Liverpool. Deocamdată însă, mă bucur de ce am văzut, şi zău că mi-a trecut supărarea pentru ce ne-a făcut Ajax pe Bernabeu. Aştept doar să văd invenţia valorificată deplin. Iar dacă va fi ca Ajax să dea lovitura, atunci nu ne rămâne decât să ne bucurăm că la noua campioană a Europei joacă şi un talentat fotbalist român.