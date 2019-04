Turul sferturilor de finală ale celor două competiţii europene nu a adus vreo lămurire în privinţa măcar a vreuneia dintre cele opt echipe rămase în cursa pentru cele două trofee, şanse de calificare păstrând absolut toate. Aşa, ca impresie artistică, se poate spune că Barcelona pare pornită pe drumul către finală, fără însă a fi sigură măcar de accesul în... semifinală, din moment ce învinsa sa de marţi, Manchester United, a reuşit în turul anterior să răstoarne la Paris ceea ce părea compromis încă de la Manchester. Cu două menţiuni: că atunci pierduse la scor încă mai mare, dar şi că PSG nu e Barcelona. De aici şi pronosticul meu, că Barca se califică. Mai greu, dacă nu imposibil, îi va fi lui City, întrucât Tottenham, poate cea mai nehazoasă echipă dintre toate opt, nu cred că va lua două goluri fără să înscrie şi ea unul. Ar fi aproape tragic ca din două echipe din Manchester nici măcar una să nu meargă mai departe. Dintre "englezoaice", Liverpool pare cea mai sigură de calificare, Porto neavând, cred eu, forţa de a răsturna un handicap de 2 goluri. Cel mai interesant retur cred că se anunţă a fi cel de la Torino, cu un Juventus care, nu ştiu de ce, pare că joacă bătrâneşte, nu neapărat prin comparaţie cu puştanii lui Ajax. Iar ăştia joacă fără mamă, fără tată, fiind în stare, cred asta cu tărie, să câştige în deplasare, aşa cum au făcut şi la Madrid. În Europa League, mai nimic special, exceptând apariţia noului fenomen, Joao Felix de la Benfica. La cei 19 ani şi 5 luni, nu cred că-i spune nimeni de la clubul său că mai are de crescut, că experienţa, că forţa, că maturitatea, că etc., glume care la noi funcţionează pare-se veşnic, din moment ce Ianis Hagi, mai bătrân cu 1 an şi o lună decât Felix, este considerat încă un copil care mai are de crescut, de învăţat, de etc.