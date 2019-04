Am să încep cu campionatul german, locul unde acum câţiva ani, când Borussia Dortmund a câştigat un titlu de campioană, mai toată lumea fotbalului a rămas uimită. Nu de victoria finală a Borussiei, ci de cum naiba putuse Bayern să rateze titlul, asta fiindcă ani de-a rândul, Bundesliga părea să se joace doar pentru medaliile de argint, cele de aur fiind practic trimise la Munchen încă înaintea startului fiecărei noi ediţii. E cam ceea ce se petrece în Spania, an de an, iar şi iar: Barcelona se cocoţează pe locul 1 încă din prima etapă, în celelalte 27 având doar grijă să-şi mărească diferenţa faţă de urmăritoare, indiferent cum s-ar numi ele. Sau în Franţa, unde după dictatura de ani buni a lui Marseille (până să intre Tapie la închisoare) a urmat cea a lui Lyon, iar în ultimele sezoane, a lui Paris Saint Germain. Cam în fiecare an, şi în fiecare din aceste ţări, se aşteaptă marea surpriză, adică echipa care să dea toate previziunile peste cap şi care să câştige titlul. Surpriza supremă este unanim considerată victoria în Premier League a submediocrei Leicester, cei care au pariat în 2015, la începerea campionatului, pe ea, făcând averi în 2016, atunci când aceasta a câştigat singurul titlu din întreaga ei existenţa. Revin la nemţi. În actualul sezon, Bayern părea să fi ratat, surprinzător, din nou titlul, şi tot în favoarea Borussiei Dortmund, aşa cum o mai făcuse. Dacă ţin bine minte, pe la o bucată, Borussia avea parcă 7 puncte în faţă. Însă, uşor-uşor, Bayern a remontat, apoi a egalat-o, ba chiar a depăşit-o pe Borussia, locurile mai inversându-se o dată săptămâna trecută, după un mini-accident al lui Bayern, astfel încât întâlnirea directă dintre ele, de acum vreo 3 zile, disputându-se, cum se spune, cu titlul pe masă. Care titlu!? Că la 5-0, cât i-a dat Bayern, puteai crede nu că cele două echipe provin din ligi diferite, ci din galaxii diferite! Ştiu pariori care au jucat la câştig, alegând să joace chiar 2 pauză cu 2 final, pe nişte cote formidabile. S-a ales, evident, praful nu doar de titlul Borussiei, ci şi de banii băieţilor ăstora.