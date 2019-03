Nimic nu mă poate convinge că în sport, oricare ar fi acela, antrenorul este doar o piesă de decor, în timp ce sportivul face legea. Ca om care a jucat fotbal oficial, cu crampoane şi legitimaţie, la un nivel rezonabil, păstrez şi acum amintirea antrenorilor mei de la Poiana Câmpina, din toate etapele parcurse, de la "pitici", cum frumos eram numiţi noi, fotbaliştii de 8-9 ani, până la juniori şi apoi, prea puţin timp, la seniori. Oricum a fost vorba de vreun deceniu în total, din care ţin minte şi numele unor colegi de gazon, dar înaintea lor pe cele ale antrenorilor: Dumitru, Dumitrescu, Gălăţeanu şi Dima (fratele antrenorului lui Dinamo, din aceiaşi ani '60 şi început de '70). Pot spune cu mâna pe inimă că fiecare în parte şi toţi la un loc au avut un rol enorm în educaţia mea, în formarea mea ca om. Asta în condiţiile în care eu eram oricum un personaj atipic, provenind, spre deosebire de mai toţi colegii mei, dintr-un mediu complet diferit. Vreau să spun că educaţie aveam din belşug şi de acasă, şi de la şcoală (în acest timp am fost elevul celui mai al naibii liceu din Câmpina, "Nicolae Grigorescu"), în timp ce printre colegii mei de echipă erau destui care au folosit prima dată cuţitul la masă sub îndrumarea antrenorilor! Cu toate astea, le păstrez vie amintire şi recunoştinţă celor 4 domni antrenori, cărora n-am îndrăznit să mă adresez altfel decât extrem de politicos, în întreaga mea carieră. De aceea, când văd sau/şi aud că un sportiv se adresează mârlăneşte sau golăneşte antrenorului său, mă apuca turbarea. Ultimele două întâmplări de acest fel i-au avut ca protagonişti pe doi dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi sportivi români ai zilei: Mitriță şi Simona Halep. Dacă pe Simona mai-mai că ai putea-o înţelege, deoarece ea îi plăteşte din bani proprii pe oamenii din boxa sa (ba mai e şi din aceeaşi minoritate cu Becali, iar ăsta are acelaşi principiu: "Eu te plătesc, dansează cum îţi cânt!"), în privinţa lui Mitriță nu poţi decât să te întrebi de ce toţi tâmpiţii din ţara asta ajung să se creadă şmecheri.