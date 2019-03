Cică norocul nu e neapărat noroc pur, ci şi-l mai face şi omul cu mâna lui, iar în cazul nostru, cu piciorul. Asta înseamnă că după ce am înscris primele 3 goluri norocoase, parcă era cumva musai să vină şi al patrulea, ăla considerat unanim drept cel mai frumos, chestiune la care consimt, dar cu un amendament: şutul lui Puşcaş n-ar fi fost gol nicăieri, niciodată, dacă adversarii ar fi avut portar. Jucând fără, aşa cum s-a întâmplat alaltăieri seară, a ieşit un gol minunat, iar scorul putea fi chiar mai mare, cu condiţia ca şi ai noştri să fie convinşi că au în faţă nu un adversar, nu o echipă de fotbal, ci... Insulele Feroe! Revin la o idee care mă macină de ceva vreme: de ce dracu' se simt toţi, absolut toţi, de la antrenor, jucători, preş. de federaţie, şi până la comentatorii lu' Peşte prăjit (acum, de la Pro TV, ăia descalificaţi complet de prea numeroşii ani în care prin "sport", la ăştia s-a înţeles doar ce maşini şi-a mai cumpărat Becali, ce gagică şi-a tras Mutu ori pe unde e în vacanţă Ibra) obligaţi să-şi facă alibiuri bătându-ne la cap cu "nu mai există echipe mici" şi cu "ne aşteaptă un meci greu", chiar dacă adversari ne sunt pescarii de alaltăieri, muzeografii din Andorra ori barmanii din San Marino!? Acum, vreau să văd dacă după, se simte vreunul obligat să zică şi ce trebuie, adică: da, am greşit în aprecieri, suntem de mii de ori mai buni decât ei, în retur o să le dăm 6 sau 7. Pariaţi că nu se va produce minunea? Ba şi cu bonus: înainte de retur or să ni le bage p-alealalte: "la ei acasă sunt o echipă redutabilă", "niciun meci nu e jucat dinainte", mingea e rotundă"! Altfel, echipa s-a mişcat binişor, inclusiv Moţi, care a reuşit exact ceea ce era de aşteptat de la el: un penalty curat, de mare eficienţă. Urmărind online desfăşurarea celorlalte meciuri, am constatat că prin minutul 60 eram deja calificaţi, ceea ce înseamnă că la scorurile din acel moment noi eram pe locurile 2-5, la egalitate de puncte cu Norvegia, Suedia şi Malta, dar superiori lor la golaveraj, încă de la 3-1, darămite când se făcuse 4-1!? Numai că evoluţia ulterioară a repoziţionat totul, astfel încât comentatorii lu' Peşte au ratat ocazia de a băga textul suprem: "Dacă s-ar îngheţa clasamentul în acest moment, România ar fi calificată!".