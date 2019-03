Până la cronica zvântării celor din Faroe, un intermezzo cu turneul de la Miami, care între timp a ajuns până la faza optimilor la băieți și a sferturilor la fete. Mi-am propus să văd mai multe meciuri decât de la Indian Wells și am și reușit. În primul rând am fost curios dacă vor confirma câștigătorii de la IW. La momentul de față, ambii sunt eliminați. În cazul lui Thiem pomeneam de alternanța șampanie-poșircă, tare grăbit a fost să ne-o servească din nou pe ultima, austriacul fiind aut de la primul meci. Cât pe ce să stea la fel lucrurile și cu Bianca Andreescu, doar că ea s-a salvat neverosimil, cu ajutorul bunei samaritene Irina Begu. A noastră a lăsat-o pe ”a noastră” să-i scape de la 5-1 în decisiv, cu minge de meci pe parcurs! Bianca și-a luat viteză, a eliminat-o iarăși pe Kerber, care n-a digerat deloc acest tupeu, numind-o ”drama queen” când s-au salutat la fileu. Nemțoaica are întrucâtva dreptate, dar e teribilismul scuzabil al vârstei. Bianca ajunsese să vorbească deja de câștigarea turneului, fiindu-i deocamdată străină sintagma ”meci cu meci”, pe care nu degeaba o tot rostogolesc cele cu experiență. În cele din urmă, a abandonat în optimi.

Simona este încă în turneu, după o frumos chinuitoare victorie cu Polona, o slovenă cu un superb fizic de aruncătoare de suliță (nicio ironie aici!), și alta fără emoții cu Venus, așa cum deja îi stă bine. Va juca astăzi cu una din chinezoaicele Wang, aia care e cap de serie. Dacă trece (n-ar avea prea multe scuze să n-o facă), ar fi interesantă revederea cu Vondrousova, care are derby cehesc cu Pliskova în sferturi.

Trebuie să mai amintesc de două meciuri ale Monicăi Niculescu, care le-a perpelit pe toate părțile pe Muguruza și apoi pe Wozniacki. Din păcate, pe daneză doar a obosit-o, altfel am fi avut parte de o confruntare nonconformistă între Monica și Hsieh. Ar fi fost abia a doua, prima având loc în ianuarie, la un turneu mic din Thailanda, netelevizat, Monica trecând în două seturi strânse. Aici, la Miami, Hsieh a preluat-o deja frăgezită pe Woz, așa că joacă sferturi cu Kontaveit, cea care a beneficiat de abandonul Biancăi Andreescu.

Am adunat ceva marfă și din turneul băieților, mai strâng și o expun luni pe toată.