Recorduri inventate, recorduri serioase

De câteva săptămâni încoace, suntem bombardaţi pe toate canalele de informare cu reuşite de mare excepţie sau cu ameninţarea unor performanţe nemaipomenite, cele mai multe venind, evident, din zona fotbalului. Ba chiar am fost martor în transmisiune directă la înscrierea "celui mai rapid gol" din actuala ediţie a campionatului împiedicaţilor, în secunda 20 a unui meci în care unul dintre puţinii neîmpiedicaţi, Ţucudean, a şutat într-adevăr senzaţional, făcându-ne să ne întrebăm ce naiba o căuta el printre ăştia. Ni s-a mai tot povestit despre reuşita nu ştiu cui, care a ajuns cel mai bun marcator dintre străini din întreaga istorie a unui club din Anglia, apoi despre cele mai multe goluri înscrise pentru alt club, nemţesc de data asta, tot de un străin, căruia îi mai lipsesc 4 goluri ca să ajungă la 200, ca să nu mai vorbesc de recordurile de cartonaşe galbene şi roşii ale lui Sergio Ramos ori de suma-record, de vreo 350 de milioane de euro, pe care urmează să o plătească Real pentru un fotbalist. Pentru ca recordurile fotbaliştilor să nu ocolească nici o zonă, apar şi chestii bizare, precum nu ştiu câte goluri la rând înscrise din şuturi trase din spatele porţii, din tribune, chiar din afara stadionului ori, cum ne prezenta ieri „Gazeta sporturilor", recunoaşterea paternităţii pentru încă 3 copii, acum deja adulţi, făcuţi, sau măcar asumaţi, de Diego Maradona! În acest haos, aproape că te miri că mai pot exista şi recorduri cinstite, adevărate, desigur nu din fotbal. Astfel, am fost martor live la cel de-al 1.000-lea break de peste 100 de puncte reuşit de cel mai spectaculos jucător din întreaga istorie a snooker-ului, Ronnie O'Sullivan. Pentru cei care n-au habar ce înseamnă asta, am să spun doar că în finala campionatului României, televizată de Digi acum vreo 5-6 ani, nici unul dintre jucători nu a reuşit un break mai mare de treizeci şi ceva de puncte! Sunt jucători care într-o viaţă întreagă nu pot face mai mult de câteva break-uri de peste 100. Să reuşeşti să faci de 1.000 de ori chestia asta este uluitor, senzaţional, nemaipomenit. Ronnie este unul dintre acei sportivi, ca Federer, ca Schumacher, ca Ronaldo ori ca Messi, născuţi spre a ne face viaţa mai frumoasă. Mulţumim.