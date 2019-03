Nu cred că mai e nevoie să vă explic de ce dragostea mea pentru Real Madrid traversează cea mai grea perioadă de când există. Cu fiecare nou meci mă sperii tot mai tare de ce mi-e dat să văd şi la sfârşitul fiecăruia mă rog să fi fost ultimul... şi iar... şi iar! Tărăşenia durează de aproape un an şi e clar că leac nu are. Ceea ce se vede însă pe teren are darul de a stârni mai degrabă milă sau silă decât entuziasmul de altădată. Se vede cu ochiul liber că jucătorii sunt complet zăpăciţi, fiecare jucând cam ce îl taie capul, nefiind vorba de absolut nicio tactică, nicio strategie, nimic din ceea ce era pe vremea lui Zizou. Pe care, cu toată dragostea pe care i-o port, îl consider vinovat de nenorocirea de acum în proporţie de 50%, restul revenindu-i lui Ronaldo. Împreună, dar alături şi de ceilalţi din lot, Zizou şi CR7 au scris istorie, fără ca asta să fie doar o figură de stil. Cele trei Champions' League consecutive sunt, e clar, de neegalat. Nu ştiu care din cei doi a avut primul ideea plecării. Dar în momentul în care s-a produs ruptura, toată lumea a rămas păgubită: Zizou nu va mai prinde în viaţa lui asemenea performanţe, Real a devenit o ruşine, fotbaliştii săi nişte comici ai gazonului, iar CR7 e un soi de băiat bun în terenul lui Juventus, o rotiţă (cum zice metafora aia clasicizată preţ de vreo 50 de ani!) în angrenajul echipei. Dovada cea mai cumplită a venit alaltăieri, când după ce a scos o lovitură liberă pe locul lui favorit de executare a acestora, Ronaldo nici nu a fost lăsat să se apropie de minge, rolul executantului revenindu-i lui Pjanic! Nu cred că Ronaldo musteşte de fericire pentru asemenea realizări în folosul echipei, din câte îl ştiu. Iar dincolo, la fosta echipă, pe vremea când nu încăpeau de el, alde Benzema şi Bale mâncau nori în tentativa de a arăta că nici ei nu-s mai proşti. Acum, rămaşi fără concurenţă, ăştia doi (plus Vinicius, din care va ieşi orice, numai marcator nu!) se străduiesc meci de meci să arate că da, sunt proşti grămadă, şi că fără Ronaldo în teren, ei nici n-ar fi existat! Cred că marea greşeală de calcul a fost când cineva (vreun prost, cred) l-a sfătuit pe Ronaldo să plece dacă Real nu face fraude în acte spre a-l scăpa de plata celor 17 milioane fraudate de el prin neplata taxelor. Iar ăsta, cu cele 6 clase ale lui, a pus botu. Ia întrebaţi-l dacă nu ar da de la el vreo 50 de milioane, numai să revină la Real!