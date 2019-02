Da, le-am văzut la lucru pe absolut toate pretendentele la trofeul suprem continental, precum şi un număr considerabil al celor din rândul doi, adică aspirantele la cucerirea trofeului second hand european. N-aş zice că am văzut mari realizări tehnice ori tactice, ori că vreuna din echipe arată ca o favorită la câştigarea vreunuia din cele două trofee. Prin prisma rezultatelor, ar fi totuşi de remarcat capacitatea de revenire a lui Manchester City, pe care o ştiam până acum capabilă de răsturnări spectaculoase doar în campionatul Angliei. Faptul că şi în Champuions' League a putut întoarce de la 1-2 la 3-2, ba încă şi în deplasare, este demn de semnalat. Mai mult, chestia s-a produs în Germania, şi chiar dacă adversarul nu s-a numit Bayern sau Dortmund, ci Schalke, neamţul rămâne neamţ, adică greu de doborât. O altă întâmplare ciudată s-a derulat la Madrid, acolo unde Atletico era favorită doar pentru propriii ei fani, nu şi pentru spectatorii neutri ori casele de pariuri care considerau, pe deplin justificat în teorie, că Juventus are prima şansă nu doar în acest meci, ci chiar la adjudecarea trofeului. Din nefericire pentru italieni, aducerea lui Ronaldo este departe de a fi adus certitudinea performanţei, angrenajul Juventus-ului fiind greu, dacă nu imposibil, de reconfigurat spre a-l pune în valoare pe CR7. Acolo nu se află nici Marcelo (ştiţi, cred, că imediat după instalarea la Torino, Ronaldo l-a cerut lângă el, lucru aflat încă în discuţie), nici Benzema ori Modrici, care să joace aproape exclusiv pentru Ronaldo. De aceea, cred că Juventus nu va putea răsturna catastrofalul 2-0 din tur şi că mai poate emite pretenţii abia la anul. Dacă este totuşi o echipă care să poată fi considerată favorită, atunci nu e decât PSG, prin joc. Aaa, şi Real Madrid, prin tradiţie!