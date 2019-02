Săptămâna care dă să se încheie ne-a adus prima semietapă din turul întâi "de primăvară" al cupelor europene. Această programare pe durata a două săptămâni a meciurilor tur, şi tot aşa şi a retururilor, mi-e greu să spun dacă prezintă vreun avantaj şi pentru (tele)spectatori sau doar pentru echipele care joacă în prima din cele două săptămâni afectate acestui tur. Zic asta întrucât în vechiul format, văzând live doar jumătate din ce văd acum, parcă nu îmi încărcam memoria cu atât de multe faze, evenimente, întâmplări şi nici nu stăteam atât de mult lipit de ecranul televizorului. Faptul că la sfârşitul fiecărei zile cu cupe europene urmăream rezumatele meciurilor nevăzute în direct nu era atât de mare consumator de timp. În sfârşit, asta e situaţia actuală, dar să vedem cum se vor condensa toate aceste meciuri de cupe europene în toamna lui 2022 şi primăvara lui 2023, când se vor suprapune cu Campionatul Mondial care în premieră absolută va avea loc în noiembrie-decembrie. Din ce am urmărit în direct în aceste trei zile, de marţi până joi, zău că nu am reţinut mare lucru. Nu este nici o echipă care să mă fi impresionat cu adevărat, lucru oarecum explicabil prin faptul că sunt primele meciuri tari din acest an pentru majoritatea combatantelor. Nici măcar Paris Saint Germain nu m-a speriat, deşi a cam măturat cu Manchester United, victoria indiscutabilă a PSG-ului fiind însă mai degrabă rodul jocului foarte slab al lui Manchester decât al prestaţiei francezilor. În aceeaşi măsură surprinde şi scorul la care a luat bătaie Borussia Dortmund de la o echipă, Tottenham, lipsită chiar de principalul ei marcator, Harry Kane! De la Real Madrid n-a lipsit nimeni, dar jocul acesteia arăta de parcă... lipseau toţi! Ori de parcă în teren se aflau sportivii legitimaţi la secţia de baschet ori de handbal a clubului. În 60 de ani, de când ţin cu Real, nu-mi amintesc să o fi văzut dominată atât de clar şi de intens cum a fost dominată acum de Ajax. Faptul că a câştigat totuşi este doar o întâmplare fericită. Ceea ce mă face să cred cu şi mai multă convingere că vom lua al 4-lea trofeu consecutiv. În fond, nici nu-i mare nevoie să joci şi fotbal, dacă ai atâta baftă.