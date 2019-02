Nu pot să mă desprind de meciul de tenis pe echipe care mi-a ocupat în întregime ultimul weekend, şi de fapt nici nu cred că trebuie uitat prea repede, întrucât este cu adevărat o mare performanţă, un veritabil eveniment sportiv la care mă bucur că am putut lua parte. Am citit în "Gazeta sporturilor" povestea unei performanţe anterioare, oarecum comparabilă cu aceasta, din vremea juneţii Virginiei Ruzici, a Marianei Simionescu şi a Ruxandrei Dragomir, din perioada când FED Cup se desfăşura în alt format. Deşi mă interesa sportul la fel de mult şi atunci, eu însumi fiind fotbalist, zău că nu-mi amintesc despre respectiva faptă de vitejie, chestie explicabilă poate şi prin aceea că pe atunci marii performeri se numeau Năstase şi Ţiriac, ceilalţi, inclusiv fetele, făcând parte din categoria "şi alţii". Faptul că acum, la atâtea zeci de ani distanţă, jucăm din nou o semifinală din această competiţie este absolut remarcabil şi zău că se poate încă mai mult. Altfel spus, cred că s-ar cuveni chiar să aducem trofeul la Bucureşti, fiindcă oricum am privi lucrurile, avem un lot de toată mândreţea şi un tonus după victoria contra Cehiei care ar trebui să ne ţină până după finală. Nu cred că Franţa are o echipă mai bună, iar calculele logice pe care le facem mi se pare obligatoriu să înceapă, atât pentru semifinala cât şi pentru finală, cu oricine am juca-o, de la scorul de 2 - 0 pentru noi, cât timp Simona Halep este validă. Până sâmbăta trecută, eram convins că Mihaela Buzărnescu poate face la fel de mult pentru echipa numită România. Din nefericire, Miki în versiunea 2019 nu pare să aibă nimic în comun cu Miki de anul trecut, care sărea vreo 500 de locuri în clasament. Cea de acum este doar nervoasă şi fiţoasă, cum nu-mi imaginam că am s-o văd vreodată. Dincolo de accidentare, cu ea se întâmplă şi altceva. Ce? De fapt, nici asta nu-i important, ci dacă cineva poate să o dreagă, astfel încât să o revedem pe cea de care eu m-am îndrăgostit acum vreun an. Şi care pare şi mai departe de cea pe care am văzut-o alaltăieri la Doha.