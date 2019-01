Încerc să trag niște concluzii după prima aventură tenisistică a anului. În primul rând, trebuie remarcat faptul că toate fetele noastre prezente în prima sută WTA au regresat! Totuși, asta nu constituie vreo surpriză, un oarecare recul am prevăzut, dar parcă prea accelerat și la unison se întâmplă toate. Din cele 6 fete din prima sută, jumătate sunt după locul 90, ba chiar Ana Bogdan și Monica Niculescu ocupă locurile 99 și 100! Pe 92 a ajuns Sorana Cârstea, în timp ce Irina Begu a coborât pe 71. Monica riscă o rapidă ieșire din Top 100, dar măcar ea a confirmat că are un viitor la dublu, fiind ultima româncă pe tablou la AO. Toate aceste fete ar avea posibilități de progres, întrucât nu au prea multe puncte de apărat, însă trebuie spus că nici nu oferă indicii pentru o evoluție consistentă pe termen lung. Nu mai sunt nici la prima tinerețe, iar tot ce putem spera e să profite cumva de această situație, adică experiența să le ajute măcar să rămână în zona în care să nu joace calificări la GS-uri. La turneele mai mici deja se va întâmpla. În fine, încă bine ancorate rămân Mihaela Buzărnescu, pe 28, și Simona Halep, pe 3. Puncte multe de apărat pentru ele, abia din a doua parte a anului vor putea respira în voie, deocamdată trebuie să încerce să se mențină. Oricum, toate cele de mai sus trebuie luate cu rezervă, întrucât circuitul feminin e destul de haotic, astfel fiind posibilă și o anomalie statistică: o finală între numărul 1 și numărul 2 (ordinea urmând a fi stabilită de rezultatul finalei), respectivele jucătoare fiind la prima întâlnire între ele! Doar în box mai vezi așa ceva, când impresarii plimbă sportivii în cerc cu anii, aranjându-le lupte cu adversari mediocri până se coace marea înfruntare. Prin comparație, la băieți s-au duelat tot primii doi în clasament, dar ăștia aveau o istorie întreagă în spate, chiar cea mai mare rivalitate din tenis. Dacă tot am ajuns aici, să consemnăm un ”personal best” pentru Marius Copil, locul 56, reușit doar pentru depășirea primului tur la AO. Formatul 3 din 5 îl cam dezavantajează, fiind nevoit să țină timp mai îndelungat ritmul sus pe serviciu și rever, dar chiar dacă ar trece un singur tur la toate GS-urile, tot ar însemna un progres la fiecare din ele!