Sâmbătă, la 15-15 în finala feminină, când încă îmi căutam locul în fotoliu, curentul s-a întrerupt din cauza avariilor produse de ploaia înghețată care a făcut ravagii mai ales în județele din jurul Bucureștiului. Timp de 4 ore (am fost norocos, nu departe de mine a durat și 10-11 ore!), am urmărit cum salcia cea semeață din curtea mea pierde câteva cregi groase cât brațul. Noroc că vreo două s-au sprijinit de gard, altfel rămâneam cu niște cioturi. Dimpotrivă, salcia cealaltă, aia plângătoare, s-a arcuit până la pământ, dar nu s-a rupt. Ratam finala feminină, fără să-mi dau seama că natura îmi oferise un preambul la aia masculină! Salcia cu mușchi era Nadal, aia flexibilă era Djokovic. Poate e valabil doar ca imagine a finalei, căci să nu uităm că Rafa își ridiculizase toți adversarii, era la un nivel aproape ireal, ținând cont că juca prima dată după GS-ul precedent. Te puteai gândi că la vârsta lui Federer și a Serenei își va propune să joace doar la astfel de turnee, că tot ajunge în finală. Cu Nole s-a mai luat un Medvedev la trântă, dar parcă numai pentru a-și face sârbul mâna, pentru a se simți testat. Altfel, a atins iar acel stadiu monstruos, deținător de 3 GS-uri, după ce în urmă cu mai puțin de un an lua bătaie de la aproape oricine! Acum a rămas singur pe treapta a treia a podiumului deținătorilor de GS-uri, unul aflat integral în activitate: Federer 20 – Nadal 17 – Djokovic 15. Miza următorului Roland Garros devine uriașă, Rafa trebuie să facă orice pentru a-și apăra reduta, altfel ar putea fi egalat încă de anul acesta! Sigur, întrebarea care ne frământă pe toți este ”cât timp?” A cedat unul din Big 4, dar au rămas ăia mai ”răi”. Circuitul feminin și-a găsit o jucătoare tânără capabilă de constanță la nivel înalt, ca Osaka, nu doar să fulgere o dată, ca Ostapenko, plus că mai sunt multe alte jucătoare care o hărțuiesc din toate părțile pe Serena. În ATP, deocamdată tinerii redevin juniori taman când te aștepți să facă pasul cel mare. Dar au mai fost perioade în care Nole părea intangibil. În 2011, venea la Roland Garros neînvins tot anul, îl bătuse pe Nadal la AO și în vreo 3 finale de Masters, din care două pe zgură (Roma și Madrid), dar la Paris lua bătaie clar în semifinală de la Federer. Iar Roger a anunțat că anul ăsta participă.