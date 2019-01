Am ajuns și la întâlnirea cu marea Serena. Acesta fusese obiectivul ”meu”, pe care mi-l propusesem pentru Simona. Poate sună arogant, dar este doar autoironie. Comportament tipic de suporter sceptic, care fixează o țintă nici prea-prea, nici foarte-foarte, pentru a nu-și simți înșelate așteptările. Din fericire, nu prea am așteptări nerealiste. Nu insist pe meciul cu Venus, acesta s-a desfășurat după firea lucrurilor (mai puțin serviciul de mare regularitate, asta chiar e ceva mai rar la Simona). Problema e că astăzi perspectiva mea s-a schimbat. O consider pe Simona prima adversară de până acum a Serenei cât se poate de îndreptățită s-o elimine din competiție pe această campioană care crede că tenisul se învârte numai și numai în jurul ei (amintiți-vă finala cu Osaka de la US Open)! Și recunosc că n-am nici toleranță prea mare la costume ridicole, cum e acel combinezon verde, mai potrivit pentru un copil care n-a scăpat de pamperși. Prin comparație, dar nu numai prin comparație, ci și în absolut, sora Venus este cât se poate de elegantă în alegerea echipamentului. Revenind la joc, duminică am văzut două favorite aproape brutalizate de adversare mai slab cotate. Angie Kerber a încasat chiar și o ”lăptăreasă” de la Collins, în timp ce Sloane Stephens a fost măturată de Pavliucenkova. Asta va încerca și Serena să facă azi, nu e un secret pentru nimeni. Mai greu de prevăzut e cum va replica Simona. Abia aștept să văd.

La băieți, cu sau fără Federer în calea sa, Nadal e în acea formă care te face să te întrebi dacă-l poate opri cineva. Pur și simplu a bagatelizat revenirea lui Berdych, mai ales în primele două seturi. Acum urmează Tiafoe, ar fi o adevărată declarație de război a tinerei generații dacă acesta l-ar elimina pe iberic. Sigur, purtătorul de stindard e Zverev, dar pare că Tsitsipas a avut ursitoare și mai bune. Cred că am mai spus-o, este uimitor cât sânge rece are când se află sub presiune. Pus la cazne de Federer cu puzderie de mingi de break, grecul nu numai că n-a făcut nicio dublă, dar nici măcar n-a servit la siguranță! Cum ar fi o finală australiană Under 21?!