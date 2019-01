Când Federer a spus, după meciul cu britanicul Evans, că uneori avea impresia că juca împotriva lui însuşi, poate a părut o amabilitate. Adversarul său a opus o rezistenţă respectabilă, dar atât. Vizibil mai scund, l-a concurat pe Federer doar la reverul tăiat. În schimb, Simona şi Sofia aş spune că au jucat în oglindă dacă asta n-ar însemna ca una din ele să fie stângace. Cu acelaşi tip de serviciu atacabil, cauzat de statură, dar care statură favorizează mobilitatea, cele două jucătoare excelau la lovitura de rever, a noastră pe lung de linie, americanca în cross. La Kenin am remarcat şi o rară capacitate de a juca mai bine sub presiune, adică la punctele importante. În setul secund, Kenin a pierdut primul game pe serviciu, apoi, în toate celelalte din set, a jucat impecabil multiple egalităţi, nefiind nevoie să mai apere nici măcar o minge de break. Astfel, Simona a fost pe rând la două mingi de 4-0, la două mingi de meci, dar până la urmă a pierdut tie-break-ul (la acel schimb cu două lovituri consecutive ale lui Kenin ciupind banda!) şi a trebuit să o ia de la capăt. Înainte de a o lăuda pentru cum a revenit, a luptat şi a câştigat, trebuie să remarc o chestiune negativă care ţine de atitudine, de limbaj corporal, de ceea ce transmiţi adversarului: la acel raliu de 17 lovituri, când Simona a revenit după ce lăsase de vreo două ori tot terenul liber, pentru a câştiga cu o senzaţională lovitură pe contre-pied, în loc să se bucure, ea clătina din cap ca şi cum nu e normal să se chinuiască atât pentru a câştiga un punct. Păi Nadal, după o asemenea muncă de rob, ridica pumnul, încorda bicepsul şi striga de se auzea dincolo de stadion! Dar totul e bine când se termină cu bine, urmează meciuri cu sora cea mare, apoi cu aia mică, dar... şi mai mare. Eu, unul, am considerat meciul cu Kenin ca având potenţial mai mare de pericol decât cele cu Kanepi şi cu Venus, îmi păstrez părerea şi sper să nu mă înşel.

Din păcate, Marius Copil, în pofida unui început bun, cu set câştigat, a pierdut în faţa versatilului Goffin. Cum – nu se ştie, Eurosport România n-a găsit de cuviinţă să ne arate.