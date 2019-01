Ştirea zilei de ieri pe toate site-urile de ştiri de toate felurile, nu doar sportive, a fost că domnişoara Simona Halep şi-a găsit antrenor. Nu ştiu cum stau exact lucrurile în branşa asta, unde în mod evident antrenorul, oricum s-ar numi el, este plătit mult mai puţin decât omologul său din fotbal, şi unde nu toţi sportivii îşi pot permite să plătească un antrenor. Iar unii din cei care au cu ce, se întâmplă, din varii motive, fie să dea peste câte un maimuţoi plin de fiţe, fie peste vreun necalificat cu pretenţii fără acoperire, exact aşa cum eu însumi am prezentat chiar în această rubrică situaţia Irinei Begu care s-a pricopsit cu un... nepricopsit pe nume Adrian Marcu, un fost jucător de doi bani, ajuns antrenor de un ban jum'ate. Singura explicaţie pentru angajarea neisprăvitului ar putea fi lipsa de bani, din cauza căreia nu îţi permiţi unul ca lumea, dar eu am convingerea că decât să arunci banii pe unul ca ăsta, mai bine te duci pe teren fără. La Simona lucrurile stau cu totul altfel: e şi cu ce, e şi de ce. Chiar trebuie antrenor, evident că din cei mai calificaţi, mai ales că şi ea a experimentat destul în direcţia asta, însă mereu la nivel ridicat: nici măcar unul dintre cei care s-au ocupat de ea nu poate fi suspectat de incompetenţă, iar ultimul cu care a lucrat, Darren Cahill, este considerat chiar cel mai bun din lume, cel puţin în tenisul feminin. Ei, şi tocmai când ne întrebam mai apăsat ce se va face Simona fără antrenor, iată ştirea-bombă de ieri: cică ar fi ajuns la un acord cu nimeni altul decât Andre Agassi, unul din cei mai performanţi, dar şi mai spectaculoşi jucători din câţi au călcat vreodată pe terenurile de tenis. O problemă mi se pare că există totuşi: jocul lui Agassi era extrem de variat, în timp ce Simona pare ancorată în nişte tipare, puţine, de care până acum n-a reuşit să se desprindă. Poate reuşeşte el să o scoată din ale ei. Ea, e clar, are nevoie şi de antrenor, şi de un sfătuitor, de un tutore. Dar parcă de unul mai puţin smucit decât era Agassi pe teren. Cine ştie, poate antrenorul o fi mai calm. Doamne ajută!