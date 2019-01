Povara locului 1

Greu, dar s-au repus lucrurile pe făgașul lor. Ar fi fost rușinos ca o jucătoare precum Kaia Kanepi, bătacă și atât, la 33 de ani, venită după o pauză de 6 luni, să bată cu repetiție un lider mondial. Ba mai mult, în primul tur la două turnee consecutive de Grand Slam! Iar apropo de această postură de număr 1 WTA a Simonei Halep, poate n-o să fiu în asentimentul tuturor, dar cred că ar fi benefic pentru jucătoarea noastră să scape de această povară. Și-a îndeplinit visul, s-a pozat doi ani la rând cu clasamentul, dar anul ăsta i-ar folosi să fie mai puțin băgată în seamă, să meargă mai pe sub radar. Și probabil că asta se va întâmpla după acest Open Australian. Nu e o dorință, nici nu cobesc, ci doar cred că ar fi mai bine pentru ea. Bineînțeles, în nici un caz nu m-aș supăra să câștige trofeul și să-și consolideze locul, măcar de-ar fi așa! Să fim sinceri, puțini sunt cei care cred în asta, avem inclusiv indicatorul cotelor de la casele de pariuri. Cred că însăși Simona ar fi mulțumită să termine periplul australian fără probleme de sănătate, în primul rând. O ieșire demnă din scenă ar fi, de exemplu, s-o întindă pe Serena în trei seturi, dar până acolo mai are două tururi grele, parcă niciodată n-a avut parte de o asemenea tragere la sorți. Mâine va avea în față o adversară care la prima vedere părea mai lejeră, dar iat-o pe această tânără, Kenin, mai aproape de locul 200 decât de 100, intrând val-vârtej în acest an cu turneul câștigat la Hobart, în a cărui finală i-a administrat Schmiedlovei o ”lăptăreasă”, adică un set la zero! Va fi interesant, mărturisesc că abia aștept meciul și sper ca experiența Simonei, ajutată de niște sfaturi bine țintite ale fostului antrenor sau poate ale consilierului din umbra lui Țiriac, să iasă la suprafață.

Scepticismul meu referitor la reprezentarea românească pe tabloul feminin a fost chiar întrecut, adică Simonei i s-a alăturat în runda secundă o singură fată, Irina Begu, și aceea după ce adversara aflată la conducere a leșinat de două ori! În schimb, la băieți a confirmat Marius Copil, care a trecut cam fără emoții de Granollers, dar acum vine Goffin, un adversar de cu totul alt rang, dar tot unul care poate fi dominat prin forță.