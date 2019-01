Tocmai ce am aflat tragerea la sorți de la Australian Open și deja parcă suntem la camera ascunsă. Dintre românce, numărul 1 mondial nimerește cea mai grea adversară? – asta era întrebarea de la US Open 2018, cu răspuns afirmativ. Acum, la primul Grand Slam al noului an, nu numai că întrebarea și răspunsul sunt aceleași, dar și adversara este aceeași! Este vorba de Kaia Kanepi, între timp căzută din Top 50 până pe locul 70 WTA, pentru că nici ea n-a mai jucat de la competiția americană încoace. Abia acest detaliu ne mai aduce inima la loc, astfel că de data asta voi căuta pricină în altă parte, nu la acest meci din primul tur. Mizez, așadar, pe o victorie a Simonei care să repună lucrurile pe făgașul firesc. Iar odată trecut acest hop, indiferent de numele ulterioare de pe tablou, nu mă pot opri cu gândul decât la optimi, acolo unde se anunță nimeni alta decât Serena, încă favorită a caselor de pariuri la câștigarea trofeului! De asemenea, nici mai departe nu merg cu imaginația, măcar să ajungem cu Simona până acolo.

Dintre celelalte fete din prima sută, Ana Bogdan se detașează iarăși ca privilegiată a sorților, jucând în primul tur cu o jucătoare din calificări (la US Open picase cu Bouzkova, de care a și trecut). Apoi, Mihaela Buzărnescu deschide cu Venus Williams, adică o adversară teoretic peste cota lui Kanepi, dar fosta campioană a cam luat-o la vale. Ceea ce nu echivalează neapărat cu o victorie a Mihaelei, întrucât nici ea nu mai e pe val, ci că Venus nu mai e un factor pentru fazele avansate. Irina Begu și Sorana Cârstea nu stau rău, dar nici pe roze, cu Petkovic și respectiv Peterson, în timp ce Monica Niculescu o poate face din experiență pe promițătoarea Anisimova.

În fine, reperul nostru de pe tabloul masculin, Marius Copil, l-a tras pe Granollers, aceasta fiind o șansă bună de a avansa într-un asemenea turneu și implicit de a căpăta încredere. În ciuda unei aparente dificultăți, spaniolul e un floretist pe care forța Copilului îl poate încovoia. Baftă ai noștri, să înceapă odată balul!