Gazeta Sporturilor de ieri analizează pe spaţii largi, în chiar primele pagini ale ziarului, preţurile de vânzare şi de cumpărare pe piaţa legală de carne vie, aceea unde marfa principală este alcătuită din fiinţe bipede, numite generic "fotbalişti", deşi în cazul multora dintre ei asta pare mai degrabă o poreclă, legătura lor cu nobilul sport părând făcută mai degrabă sub ameninţare decât din talent şi plăcere. Concluzia ziarului este că domnul Becali Gheorghe a stricat piaţa transferurilor prin sumele exorbitante plătite de el însuşi pe diverse "produse" de proastă calitate, iar acum, ori de câte ori doreşte să achiziţioneze "marfa" nouă (premeditat nu am spus "proaspătă", întrucât de-a lungul vremii s-a putut constata că destule dintre produse aveau termenul de garanţie depăşit!), se loveşte de o bruscă ridicare a preţului per bucată, vânzătorii ştiind cu cine au de a face şi că dacă, cum se zice la noi, în popor, "i se pune pata", atunci plăteşte cât nu face, numai din dorinţa de a-şi instala trofeul uman în vitrina echipei.

Când se trece la sume concrete, adică la cât s-a plătit exact pe fotbalistul Cutare, constaţi că şi aici planeta numită România pare să aparţină altei galaxii decât Calea Lactee, întrucât vedem scris, negru pe alb, că suma maximă plătită de dl Becali a fost de 3 milioane de euro. Sigur că pentru nişte amărâţi de salariaţi la stat, ca mine şi ca unii dintre domniile voastre, pare mult, chiar enorm, numai că dacă mai dăm câteva pagini din acelaşi ziar, vedem că pentru doi copilaşi, de 18 şi de 19 ani, alde Florentino Perez şi Real Madrid au plătit 40, respectiv 50 de milioane. Ca să ne lămurim: banii daţi doar pe unul dintre aceştia cred că înseamnă mai mult decât au plătit toate panaramele de "acţionari” din panarama asta de fotbal românesc în toată istoria lui hazlie pe toţi fotbaliştii (sau ce-or fi ei...). Ca să înţelegeţi exact ce spun, la Dinamo, altă fostă "sculă" din acelaşi fotbal, ceva salarii a plătit fotbaliştilor acum ceva vreme noul antrenor, din banii lui, iar cantonamentul în care tocmai au plecat, sau pleacă, se face din aceiaşi bani, ai domnului Puriu'! Mă gândesc că, în ciuda declaraţiilor, totuşi Dinamo o fi fost vândută, chiar domnului Puriul, în rate! ...Şi care, la rândul lui, încearcă să-şi diminueze paguba liber asumată, subînchiriind parte din marfa expirată, cum ar fi băiatu' ăla împrumutat la o echipa-rebut din Scoţia, cu condiţia ca ăia să-i plătească salariul de (da, da!) 4.000 de euro lunar, pe care evident că Dinamo nu-i poate achita! Dar dacă-i întrebi, vor grohăi (pardon: vor lătra!) în cor că nu sunt probleme cu banii.