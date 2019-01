Când iarna a tras linia intermediară a campionatului regulat, în dispută pentru play-off mai este practic un singur loc. Evident, ultimul, cel ocupat de Astra. Nici Viitorul sau Sepsi nu sunt asigurate, dar niciuna din plutonul urmăritoarelor, aflate la distanță de 5 puncte, nu prezintă garanții de calitate pentru sprintul necesar la reluare. Cumva pe altă cale decât cea prognozată, scenariul cu Dinamo la 9 puncte de play-off la intrarea în vacanță s-a materializat. Alb-roșiii au bătut pe cine nu trebuia, adică pe Craiova, dar în meciul care conta, cel de 6 puncte cu Astra, au căzut cu zgomot. Drept e că Rednic a trebuit să încropească la această ultimă etapă, neavându-i la dispoziție pe Montini, matadorul din victoria cu oltenii, pe Nistor și pe Salomao. Cred că merită să mai încercăm o dată să dăm răspunsul la întrebarea dacă Dinamo mai are șanse la play-off. Păi în primul rând, se pornește doar de la premisa câștigării tuturor partidelor de la reluare, adică 15 puncte. Să fie posibil acest lucru? Programul nu e rău, Dinamo are trei meciuri acasă și doar o deplasare grea, cea de la Sepsi. Dacă fie și doar aici nu câștigă, atunci Astra, cu un program infinit mai greu, ar avea nevoie de numai 4 puncte. Cum deplasările la Cluj și Craiova par prohibitive, acestea ar trebui luate din meciurile de acasă cu Viitorul și Hermanstadt și din deplasarea de la Gaz Metan. Obiectiv aparent destul de facil. Misiunea se complică doar dacă Dinamo chiar reușește turul de forță, cu 15 din 15, atunci Astra ar avea nevoie de 7 puncte din disputele respective, cu mențiunea că nici meciurile de la Cluj și Craiova nu sunt dinainte jucate. Dar în cele de mai sus am făcut abstracție de echipele aflate între Astra și Dinamo, trei dintre ele la +5, una la +4 față de aceasta din urmă. Teoretic, este posibil un puzzle de rezultate în care toate acestea merg prost, ba chiar se încurcă unele pe altele, cu unică beneficiară Dinamo. Părerea mea e însă că Rednic nu va putea însăila o trupă de zmei cu care din prima să rupă tot ce mișcă. Nici ceilalți n-or fi toți pitici de grădină!