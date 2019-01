Sigur că e greu şi în mare măsură incorect să pretinzi sportivilor acum, la început de an şi după pauze mai lungi ori mai scurte (în funcţie de calendarele competiţionale, de lungimea sărbătorilor de iarnă, de buletinul meteo etc.), mari performanţe şi mai ales să fie constanţi. De fapt, asta cred că e cea mai grea chestie: să ajungi la o formă foarte bună şi să te menţii astfel pe durată cât mai lungă. De aceea, în unele sporturi foarte solicitante, cum este tenisul, turneele cele mai importante, adică cele patru care alcătuiesc categoria "grand slam", sunt precedate de unele de categorie inferioară, al căror principal rol este acela de a-i face pe sportivi să se acomodeze cu suprafeţele de joc, cu clima, cu fusul orar, astfel încât la ora startului turneului de grand slam aceştia să fie în formă cât mai bună. Este exact ceea ce se petrece acum în Australia: au loc turnee de toate felurile şi pe întreg continentul: la Perth, la Hobart, la Sidney ori Brisbane, ba chiar şi peste "gârlă", la Auckland (în fond, de aici până la Melbourne nu sunt decât vreo 2 600 de kilometri!), turnee absolut necesare jucătorilor din emisfera nordică pentru care temperaturile din Australia sunt aproape insuportabile pe vremea asta. Gândiţi-vă, doar, cum s-o fi simţind un român plecat de aici, de la -10 grade, nevoit să joace acolo la peste 40. Poate nu ştiţi, dar săptămâna trecută, în Australia s-au înregistrat recorduri absolute, pe alocuri atingându-se chiar şi 49 de grade Celsius! Cu atât mai lăudabile sunt, în aceste condiţii, prestaţiile fetelor noastre, inclusiv a Anei Bogdan, care deşi a pierdut la tunisianca Jabeur (vă reamintesc: Tunisia e o ţară africană!) n-a jucat deloc rău, cel puţin în primul set, în care a avut şi două sau trei mingi de set. Remarcabilă însă de-a dreptul este victoria Irinei Begu la Heather Watson, aia care ameninţa acum vreo 2-3 ani că devine o nouă Serena! La ora când citiţi rubrica asta, se va fi jucat deja meciul Mihaelei Buzărnescu cu Belinda Bencic, elveţianca proaspăt câştigătoare a Cupei Hopman, care a făcut pereche cu Federer duminică, într-o finală absolut senzaţională, contra nemţilor Zverev şi Kerber. Dacă Mihaela câştigă, înseamnă că e cu adevărat formidabilă.