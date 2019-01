Înainte de orice, cuvenitele urări: să aveţi parte de un an mai bun decât toţi ceilalţi de până acum, iar în sport fie ca favoriţii dumneavoastră să câştige mereu!... desigur, când nu se întâlnesc cu Real de Madrid, favoriţii mei. Apropo: fiind mare secetă la pariuri, am căutat în ultimele câteva zile să umplu golurile de la fotbal cu alte sporturi. Printre ele, şi baschetul, unde am ales un meci al favoriţilor mei, Real Madrid, la Istanbul. Evident, campionii Europei, deşi conduceau cu vreo 4 puncte în ultimul sfert, au pierdut, ceea ce nu face decât să confirme că Real de Madrid nu se dezminte, indiferent despre ce sport ar fi vorba. Aşadar, în lipsă de alte sporturi, m-am concentrat în ultimele zile pe tenis, chiar dacă mai mult pe reluările din jurul prânzului decât pe meciurile live, întrucât oricât de dragi mi-ar fi fetele noastre, dar parcă măcar în aceste zile nu se face să te scoli pe la 4 sau 5, după ce te-ai culcat cu o oră mai înainte sau... deloc! Trebuie să mărturisesc că surprizele au fost dintre cele mai plăcute, venind tocmai de unde mă aşteptam cel mai puţin, adică de la Sorana Cîrstea şi Monica Niculescu. Înfrângerea Mihaelei Buzărnescu nu m-a mirat, întrucât ea are încă de suportat lunga absenţă de după accidentare. Şi tare mă tem că şi Simona are încă probleme, absenţa ei de la oricare turneu de dinaintea celui de la Melbourne dându-ne de înţeles că nu e pe deplin refăcută. Sper că ambele să îşi revină până la Australian Open. Înapoi la cele două performere ale începutului de an. Sorana venea după o înfrângere oribilă, acum vreo două săptămâni, ceea ce mă făcuse să cred că e varză, cum a fost mai tot anul trecut. Când colo, minune! Nu numai că a ajuns în sferturi la Shenzhen, dar joacă aşa cum n-a mai făcut-o de multă vreme. Doamne ajută să o ţină! Minunea minunilor a reuşit-o însă Monica Niculescu, care i-a dat o bătaie soră cu moartea lui Ostapenko: 6 - 0 şi 6 - 2, administrându-i practic de două ori câte un 6 - 0, între acestea Ostapenko reuşind să-i ia 2 amărâte de game-uri, la începutul setului al doilea. Ca să înţelegeţi despre ce vorbesc: setul 1 a durat 16 minute, timp în care Ostapenko a câştigat fix... 4 mingi!!! Datorită acestor două fete, avem un început minunat de an sportiv.