...şi încă n-avem de comentat evenimente la zi. Dar imediat după intrarea în noul an încep deja turneele australiene, unde suntem reprezentaţi de toată floarea tenisului feminin. Ba, după multă secetă, vom avea şi pe tabloul masculin un reprezentant, pe Marius Copil, de la care aştept să dea nişte lovituri în noul sezon. Iar când zic "lovituri", nu mă refer doar la cele de imagine, ci chiar să bată nişte grei şi să urce în clasament, eventual printre primii 10, că jocul lui din sezonul trecut cam asta prevestea. Frumos ar fi ca Marius să înceapă în forţă, iar Australian Open să-i aducă şi un parcurs foarte bun, şi o urcare în clasament încă de la început de an, ceea ce cu siguranţă i-ar da tonus pentru restul anului. Am convingerea că parteneriatul lui cu Andrei Pavel e benefic şi că ne va aduce multe bucurii.

Fetele, care înţeleg că sunt în număr de 6 pe tabloul principal de la acest prim turneu de Grand Slam al anului, ar trebui şi ele să ne încălzească sufletele, întrucât e limpede că marile spaime din precedentele sezoane, Serena şi Şarapova, nu mai sunt ce erau odat'. Rămân însă câteva necunoscute în ecuaţiile evoluţiilor lor, în funcţie de calitatea pregătirii, de capacitatea de a progresa, de tăria de caracter, de fel de fel de alţi factori, cum ar fi căldurile demenţiale care se anunţă în următoarea perioadă în Australia, cică până pe la 49 de grade (Celsius, nu Fahrenheit!). Simona, obişnuită să aibă antrenor, nu ştiu cum va evolua fără sau cum se va acomoda cu un altul, fie el chiar Becker, cum se zvoneşte. Monica, în cădere vizibilă pe parcursul întregului sezon trecut, nu ştiu dacă va mai putea recupera vreodată terenul pierdut. Irina pare incapabilă de a-şi îmbunătăţi jocul. Sorana, după ce păruse o vreme că are de gând să redevină jucătoarea în care crezuserăm toţi, s-a reprăbuşit în anonimat, iar jocul ei e uneori chiar jenant. Am lăsat-o special la urmă pe Mihaela Buzărnescu, de ale cărei înjurături vă jur că mi-e un dor nebun. Şi, desigur, de jocul ei încântător cel mai adesea. Sper din suflet că accidentarea aia oribilă nu a lăsat urme şi că va reveni mai hotărâtă să rupă gura lumii. Este marea mea favorită la câştigarea unui turneu de Grand Slam în acest an. De ce n-ar fi acesta chiar primul din sezon? Vă doresc tuturor un an minunat, plin de spectacole sportive de calitate. La mulţi ani!