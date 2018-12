În sfârşit, alaltăieri, după foarte mulţi ani de zile, am înţeles de ce clubul de fotbal Dinamo Bucureşti are echipamentul roşu: ca să semene cu Moş Crăciun şi la design, fiindcă după apucături ai putea bănui că este chiar el. Zic asta, deoarece dinamoviştii se întrec în a împărţi cadouri cu sacul cui vrea şi cui nu vrea, cui are şi cui nu are nevoie de ele, cel mai adesea surprinzând prin cantitate până şi pe cei mai optimişti dintre cei care s-au pricopsit de pe urma vizitei Moşului. Bunăoară, alaltăieri, când cei mai ponderaţi dintre pariori jucau un X2, cei doar lucizi băgau 2, iar optimiştii cu simpatii dinamoviste jucau fără ezitare 2/2, adică 2 şi la pauză, şi la final, jucătorii ăia care tocmai demolaseră ditamai Craiova, pretendenta relativ îndreptăţită la titlu, au deşertat ditamai sacul cu cadouri la Giurgiu. Giurgiuvenii, băieţi simţiţi, nu s-au lăcomit la tot ce li se oferea, astfel încât şi-au luat doar 4 dintre daruri, oferindu-i Moşului şansa să mai împartă din darurile lui şi altora, chiar dacă vizitele sale vor suferi o întrerupere de câteva luni. Însă, iar asta e dincolo de orice dubiu, nu se va supăra nimeni dacă Moşul va sosi nu în decembrie, cum zice tradiţia, ci în martie, aprilie ori când o mai fi: un cadou (sau 4, ca alaltăieri, ori mai multe, cine ştie?) este binevenit chiar şi în pragul verii dacă e dat din toată inima... Cu acest prilej, dincolo de tradiţionala generozitate, am mai observat şi altceva la Moşii Roşii: o schimbare a discursului, ceea ce vorbeşte de la sine despre The (Super)New Dinamo şi despre ruperea definitivă de trecut: spre deosebire de vremurile de tristă/veselă amintire din epoca Borcea, acum nu mai cere nimeni din staff să fie lăsaţi să se pregătească de Liga Campionilor. Dimpotrivă: o voce chiar autorizată a cerut alaltăieri, imediat după împărţirea darurilor, să fie lăsaţi să se pregătească pentru... campionatul următor! Problema e dacă nu cumva formularea completă ar fi trebuit să fie: "Lăsaţi-ne să ne pregătim pentru promovarea în prima ligă în campionatul următor!".