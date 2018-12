Sunt câţiva ani buni de când încerc să urmăresc această competiţie fotbalistică pe deplin bizară, botezată Campionatul Mondial al Cluburilor. Ea se adresează câştigătoarelor competiţiilor supreme continentale, dar are la bază un tip de discriminare care dacă s-ar aplica în alte domenii ar fi prilej de scandaluri, amenzi şi eventual puşcărie. Aici însă, în "mondialul" cluburilor, lucrurile se desfăşoară fix ca în "Ferma animalelor" a lui George Orwell, adică există unele cluburi "mai egale" decât altele. Pe scurt: în preliminarii se confruntă alea mai fraiere; cluburile "grele", cu pedigree, intră mai spre finalul panaramei, jucând cu învingătoarele din preliminarii. Se pleacă, aşadar, de la premisa că prin Asia, Africa, Australia (de fapt, Oceania, care nu-i chiar un continent, dar e ...mai mult decât atât!) fotbalul nu-i tocmai fotbal şi că practicanţii acestui sport nobil mai au multe de învăţat de la greii care nu pot sălăşlui decât în Europa şi America (numai aia de Sud, desigur, aia de Nord fiind trecută şi ea la "second hand"!). Aşa că după ce se bat alealalte între ele, spre final rămân 4 semifinaliste, dintre care 2 vin la masa gata pusă: reprezentantele Europei şi Americii de Sud. De 3 ediţii încoace, din Europa vine Real de Madrid, care îndeplineşte în principiu o formalitate, chiar dacă uneori mai are câte o problemă, ca acum doi ani, când Kashima Antlers din Japonia, cu care s-a întâlnit şi ieri, a dus-o până în prelungiri. Mergând pe logica asta a blazonului şi a pedigree-ului, alaltăieri, în prima semifinală, s-au întâlnit "nobilii" de la River Plate cu amărăştenii de la Al Ain. ...Şi după ce River a egalat, iar apoi a fost şi ea egalată, a ratat mândreţe de penalty, la scorul de 2 - 2, după care, până la finalul prelungirilor, n-a mai jucat nimic. Iar la departajare a ratat fix a 5-a lovitură, Al Ain înscriindu-le pe toate. Aşadar, River Plate vede finala la televizor. Ce a fost aseară, nu ştiu la ora la care scriu articolul. Dar sper că Real de Madrid o fi fost în stare să-i bată pe japonezi. Iar dacă nu, nu mai rămâne decât că FIFA să schimbe sistemul, întrucât nici fraierii, nici deştepţii, nu mai sunt ce-au fost...