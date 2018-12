S-a tras cortina peste Europeanul de handbal feminin, iar România a fost cea mai slabă dintre cele bune. Adică singura fără ceva atârnat la gât dintre primele patru. Asta dacă ținem la unghiul acesta de vedere. Dacă schimbăm locul, am putea constata că ne-am depășit condiția. Sigur că eram în al nouălea cer după victoria cu Norvegia, dar acela a fost singurul meci în care am dat calculele peste cap. În rest, ne-am încadrat în parametri, adică am bătut ce era de bătut, am pierdut când era previzibil. Accidentarea Cristinei Neagu s-a dovedit a fi exact ceea ce este, adică privarea echipei de geniul ei. Ne-am dorit să fie ceva similar situației de la Italia Novanta, la fotbal, când o echipă națională văduvită de Hagi bătea fără replică tot un fel de Rusie, numită atunci Comunitatea Statelor Independente, printr-un joc colectiv exemplar. În semifinala de handbal n-am ținut pasul decât prima repriză, nici aia completă, căci dacă în minutul 28 aveam gol în față și atacul, minutul 30 ne găsea cu gol în spate! După ce fetele și-au epuizat armele individuale, iar rusoaicele le-au luat seama, s-a văzut că jocul colectiv era construit pe Neagu. Prea din scurt pentru a schimba ceva. Și aici, și în finala mică fetele și-au asumat multe finalizări individuale, de departe, ceea ce merge doar ca surpriză, nu se poate substitui tacticii obișnuite. Ardean a fost cea care a încercat să iasă la rampă în momentele grele, Pintea a fost desemnată cel mai bun pivot, dar încă e loc destul pentru îmbunătățirea randamentului pe aruncare, Buceschi este un talent autentic, dar care nu livrează la fel sub presiune. Până la urmă, tot Neagu le punea în valoare. Singurele despre care putem spune că și-au făcut treaba independent sunt portărițele Dedu și Dumanska.

Sigur că acum, în decembrie 2018, nu am luat nici măcar bronzul, ca în aceeași lună din 2010, tot la Euro, sau din 2015, la Mondiale. Dar atunci am jucat în toate meciurile cu Neagu, care a fost golgetera ambelor competiții! Acum, imediat după accidentarea ei, cota României o luase la vale, eram la mare distanță de celelalte trei echipe. Am plătit un preț mare, dar corect.