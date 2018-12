Şi uite-aşa, constat că au trecut, fără să fi observat când, vreo 25 de ani de când mă uit la snooker. Pot spune că la începuturile mele de telespectator înrăit al acestui sport absolut minunat, încă oscilam între acesta şi golf, pe care îl urmăream mai de dinainte. Cu timpul, după ce am început chiar să-l înţeleg, n-a mai existat concurenţă, snooker-ul devenind prima opţiune, indiferent ce altceva se mai televizează simultan, exceptând meciurile Real-ului Madrid. Mai trebuie precizat şi că nu mă uit chiar la orice meci. Dacă joacă, să zicem, Ken Doherty contra lui Dominic Dale, prefer să mă uit pe National Geographic la vreun documentar despre trepidanta viaţă a scorpionilor din Sahara. În schimb, dacă e un meci cu Judd Trump, Jack Lisowski, Jimmy White, Sean Murphy şi alţi vreo trei, patru, nu încape discuţie: urmăresc snooker, chiar dacă la concurenţă este un meci dintre Chiajna şi Voluntari. Dincolo de orice altceva se plasează Ronnie O'Sullivan, fenomenalul jucător, comparabil doar cu Roger Federer în privinţa măiestriei şi a calităţii spectacolului oferit. Ei doi cred că sunt singurii din istoria tuturor sporturilor care şi când joacă prost, şi când pierd, tot îţi rămân în amintire cu vreun moment de excepţie, cu câte o realizare de care nimeni altul nu este capabil. Ei reprezintă esenţa ideii de sport: un spectacol de care să se bucure şi cei care îl fac, şi cei care doar îl privesc. Cine l-a urmărit alaltăieri pe Ronnie în finala open-ului Angliei înţelege exact ce vreau să spun. Cu fiecare nou meci, Ronnie produce minunăţii din ce în ce mai grozave, reuşind nişte lovituri de-a dreptul fabuloase. În plus, bate record după record, ultimul reuşit fiind cel de a câştiga acest open pentru a 7-a oară, depăşindu-l astfel pe alt enorm jucător, Steve Davies, cu care era la egalitate, câte 6, până acum. În plus, se apropie vertiginos de atingerea celor 1000 (!!!) de break-uri de peste 100 de puncte, eveniment ce e posibil să se petreacă săptămâna asta, în open-ul Scoţiei, care a început ieri. A ajuns deja la 987, iar de 13 ori peste 100 de puncte cred că poate realiza în cele 5 zile de concurs. Urmăriţi-l în primul meci azi, de la ora 15, când mai mult de 6 nu poate face... că se joacă 6 din 11.