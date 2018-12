Ca berzele sau ca, pardon, cucii

Încă de mici suntem învăţaţi că toamna, păsările călătoare se reîntorc în ţinuturile natale, de regulă în ceea ce generic numim "ţările calde". Tot cam aşa se petrec lucrurile şi în fotbalul nostru: la căderea primei zăpezi începem să aflăm despre feluritele reîntoarceri ale unor antrenori sau jucători care plecaseră să rupă lumea, dar în loc de asta au rupt... Ei au ceva din berzele despre care vorbeam, adică doar disponibilitatea la deplasări lungi şi la eterne reîntoarceri. Nu se încadrează însă aproape nici unul la chestia cu ţările calde, întrucât în România sigur nu e mai cald decât în ţările din spaţiul arab, dovadă şi Campionatul Mondial următor, care va avea loc în noiembrie - decembrie 2022. Foarte curioasă este însă abordarea de la domiciliu: sunt primiţi toţi, absolut toţi, cu braţele deschise, şi sunt văzuţi că salvatori fără frontiere. Nu contează că în Emirate, în China ori în Vietnam au trântit echipa respectivă în divizia imediat inferioară şi că au fost goniţi de proşti. Aici sunt buni, chiar cei mai buni, şi îi aşteaptă premii consistente dacă realizează obiectivul, adică scăparea de la retrogradare, pentru vreo 10 echipe, şi tentativă de dat tun la banii UEFA, prin participare la vreo cupă europeană, la celelalte 3 - 4. Ştiţi exact ce vorbesc eu aici, aşa-i? Bunăoară domnul Dan Petrescu, a cărui excursie în China chiar asta a fost: o excursie, dar care la revenire amuşina pe unde da Domnul, ba îşi mai face şi autoreclamă, guiţând că d-aia joacă aşa bine Clujul, că el i-a făcut lotul cu care se bate acum la titlu! Reghe, că nici el n-o fi mai prost, e gata să re-răs-preia Steaua şi s-o ducă pe culmile gloriei europene, deşi pe la arabi n-a reuşit absolut nimic. Încă mai tare mi se pare Puriul, venit din Belgia ca salvator suprem al câinilor, şi care pare să fi băgat goneta de neoprit spre divizia B. Barza din el are şi ceva de cuc, că ăsta cică depune ouă în cuiburile altor păsări, nu contează care. Dar tot în cazul lui, teamă mi-e că se va aplica şi proverbul "Fiecare pasăre pe limba ei piere".