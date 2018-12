Luna Cadourilor la handbal

Este un titlu reluat de anul trecut, dar a devenit aproape un obicei ca în această perioadă să aşteptăm cadouri de la fetele noastre. Nu avem parte mereu de ele, de cadouri, poate şi pentru că nici noi nu suntem prea cuminţi, în general vorbind. Este încă devreme să ne gândim dacă vom primi ceva anul ăsta, dar nu prea devreme. Ne-am fi grăbit după primele două meciuri, dar după cel cu Norvegia putem măcar visa. E adevărat, dacă un meci slab, unul singur, vine la momentul nepotrivit, totul se poate şterge cu buretele, deşi n-ar trebui. Victoria aceasta cu Norvegia, o echipă cu palmares colosal, e de pus în ramă. Aşa de clar am bătut-o, că spre final am jucat cu rezervele! Ca să vă faceţi o idee, cota la victorie era de 1,45 pentru nordice, în timp ce pentru România era pe la 3,50. Este minunat să vedem că au crescut jucătoare în jurul Cristinei Neagu, că lângă valoare au adăugat experienţă şi personalitate. Tactica blocării lui Neagu nu mai dă roade, acum sunt mai multe puncte de forţă în echipă. Iar când într-o victorie cu festival de goluri se evidenţiază portăriţa Dumanska, ea fiind declarată jucătoarea meciului, realizează toată lumea că sunt acoperite cam toate posturile. Desigur, antrenorul Ambros Martin are meritul lui incontestabil, a dat impresia că poate antrena şi norocul, cel puţin în seara de miercuri. Norvegia a avut trei atacuri bune încheiate cu şuturi în bară, iar la singura lovitură de la 7 metri ratată de Neagu, mingea i s-a întors, ceea ce e rarissim în handbal, şi a putut înscrie! Urmează grupa principală, adică un fel de play-off de la fotbal, unde de asemenea se intră cu punctaj redus, dar nu după înjumătăţire, ci după scăderea punctelor obţinute cu echipa necalificată (şi a golaverajului). Este o grupă de 6 echipe, dar fiecare joacă numai cu adversare pe care nu le-a întâlnit până acum. Astfel, următorul nostru meci este şi cel mai important, cu Olanda, care şi-a câştigat grupa iniţială cu victorii pe linie, ca şi noi. În cazul unei victorii, locul în semifinală e ca şi adjudecat, altfel va trebui să câştigăm cele două meciuri rămase, cu Spania şi Ungaria. Primul e teoretic mai uşor, în timp ce al doilea s-ar transforma în care pe care.