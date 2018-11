Ultimul dintre miile de meciuri "decisive" pe care selecţionata României le joacă de când mă ştiu eu pe lume a avut loc alaltăieri, într-un mediu pe deplin ostil vieţii în general şi fotbalului în particular. Iar dacă diluviul la care am asistat în transmisie directă ar fi avut loc în România, cu siguranţă că meciul nu s-ar fi putut disputa nici măcar a doua ori a treia zi. Adică azi încă am mai fi aşteptat decizia arbitrului în această direcţie. Pe planeta din ecran, poate pe lumea ailaltă, de unde presupun că era transmisia, apa venea din ceruri şi dispărea, nu se aşeza în straturi succesive, iar gazonul rămânea şi el la locul lui, în loc să sară hălci de câte 1 metru pătrat, cum ştim că se petrec lucrurile în mod normal, adică la noi. Pe lumea asta, adică. Ori poate noi om fi pe lumea cealaltă şi încă n-am aflat!? Trecând la cele obişnuite, să observăm faptul că "noi suntem români, / noi suntem români", drept pentru care ni s-a mai întâmplat o nefăcută: deşi am terminat parcursul fără înfrângere, adică cu 3 victorii şi 3 egaluri, am reuşit să retrogradăm. Nu de-a dreptul, adică în competiţia asta concepută de un grup de pacienţi de-ai Spitalului 9 (au şi ei, asta nu-i numai la noi!), ci în urnele pentru competiţia ailaltă, Campionatul European, unde am putea totuşi ajunge şi pe baza rezultatelor din rahatul încheiat alaltăieri, dar asta o vom afla tocmai... la anu', pe vremea asta. Hai să v-o zic pe aia grea: eu recunosc, în anume context, că sunt mai prost decât destui alţii. De aceea, nici nu mi-am făcut mari probleme când n-am priceput (dar nimic, absolut nimic) din panarama asta de competiţie. Însă când au venit la mine, ieri, profesori de matematică dintre cei mai competenţi, cu nenumăraţi olimpici la activ, rugându-mă să-i lămuresc în problema clasamentelor, urnelor, retrogradărilor şi promovărilor în interiorul acestui sistem cretin, zău că mi-a mai venit inima la loc: dacă, totuşi, nu eu sunt cretin, ci cei care l-au conceput!? Cert e că deşi s-a încheiat, acest pseudocampionat... continuă, din moment ce barajele vor avea loc tocmai în 2020. Când, sper din inimă, ne vom califica. Cu o condiţie: să dispară până atunci din peisaj domnii Keşeru, Moţi, Săpunaru şi Tamaş.