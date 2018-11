Snooker galactic

Am povestit cu ani în urmă chiar în această rubrică aventurile mele cu feluriţi furnizori de televiziune prin cablu. Sigur e că după ce unora le-am dat în cap cu sculele lor minune, iar pe alţii i-a amendat OPC, acum nu-mi mai vine nici să-l schimb pe cel la care sunt abonat, dar nici să-l dublez cu un altul, astfel încât chiar să nu-mi scape vreun eveniment sportiv. Şi trebuie să vă mai spun şi că varianta online, pe youtube, chiar mi-a funcţionat la finala precedentului turneu de snooker, "Champion of Champions", cel încheiat alaltăieri, open-ul Irlandei, fiind transmis normal, pe Eurosport. Ideea este că în tot weekendul, în timp ce iubitorii de fotbal se delectau cu alde Anglia - Croaţia ori Olanda - Franţa, eu am văzut o singură partidă, a noastră, restul activităţii de telespectator însemnând snooker, tenis, moto GP. Vă imaginaţi, cred, că am rupt internetul, urmărind pe laptop dacă nu meciurile în sine, atunci măcar grafica evoluţiei meciurilor şi a scorului în aproape toate meciurile, de joi până duminică. Desigur, am văzut după miezul nopţii mai toate rezumatele, dar ceea ce e live nu se compară cu "conservă". Ceea ce am văzut în sporturile despre care am amintit merită însă toţi banii. La moto GP, pe circuitul (inundat!) de la Valencia, într-o cursă întreruptă de torente şi reluată ulterior, au căzut toţi ăia mari, în frunte cu campionii mondiali Valentino Rossi şi Marc Marquez. Nu am văzut asemenea măcel niciodată, în nicio cursă. Alt măcel, în Masters-ul de tenis, unde Zverev ăl' mic l-a bătut măr pe Federer în semifinală. L-am iertat, după ce în finală l-a bătut, tot măr, şi pe Nole! Deşertul l-a constituit snooker-ul, dar nu finala în care Judd Trump l-a bătut pe Ronnie O'Sullivan cu 9 la 7, ci semifinala pe care Ronnie o pierduse de fapt în faţa lui Selby. Îşi luase gândul de la a mai face vreun punct, când Selby a ratat ceva ce nu se poate rata. A revenit uimit la masă şi a egalat. S-a intrat în frame-ul decisiv, în care iarăşi câştigă Selby, care l-a mai şi lăsat pe Ronnie într-un snooker criminal. A ratat de 3 sau de 4 ori bila, fiind obligat să o rejoace. Ei bine, când a nimerit-o... a trimis-o direct în buzunar, în partea cealaltă a mesei! Aşa ceva nu iese nici pe calculator. Dacă vă place snooker-ul, căutaţi acest frame pe net. Este bijuteria supremă din întreaga istorie a smooker-ului.