După cum începuse meciul de la Ploieşti, cu ocazie a lituanienilor în secunda 30, cu titulari ca Mitriţă şi Ţucudean menajaţi pentru decisivul Muntenegru, nu erau motive decât pentru un optimism moderat. Să bifăm toate punctele, cum o fi, dar să le bifăm. Până la urmă fotbalul a întors-o ca la Ploieşti, astfel că am avut parte şi de ceva spectacol, nu numai de victorie fără emoţii. E drept, gazonul de la Ploieşti a permis asta. Am beneficiat şi de nişte premiere la naţionala mare, cum ar fi primul gol al lui Puşcaş şi prima selecţie a lui Ianis Hagi. Mă bucur pentru Puşcaş, pe care l-am remarcat încă de la debut, mai trebuie să ţină un echilibru între combativitate şi agresivitate, să nu cadă în aceeaşi extremă cu Florin Andone, care lua galben la aproape fiecare meci. Cât despre Hagi junior, să fie într-un ceas bun, dar deocamdată are o misiune la naţionala de tineret, minutele de acum au fost pentru încurajare.

Până la meciul adevărului, de marţi, avem vreme să facem calcule. Chiar era nevoie de zile pentru a descifra enigma la care ne-a supus UEFA, cu acest adevărat labirint numit Cupa Naţiunilor. Ca dovadă, din prima prezentare a competiţiei am scăpat faptul că locul 2 în grupă nu ne duce automat la baraj dacă liderul se califică pe calea preliminariilor Euro clasice, ci se face un clasament al locurilor 2 din toate cele 4 grupe ale Diviziei C, iar cel mai bine clasat loc 2 are privilegiul barajului. Bineînţeles, dacă şi altă câştigătoare de grupă se califică în mod similar, totul se translatează, adică intră la baraj şi al doilea loc secund şi aşa mai departe. Un alt detaliu care ne solicită cunoştinţele de matematică este şi faptul că în clasamentul locurilor secunde nu se ţine seama de rezultate cu ultima clasată din grupă (mai puţin în grupa de 3 echipe, evident). Haideţi să ne concentrăm pe situaţia noastră. Şansele la primul loc ţin mai mult de teorie. Doar am văzut ce poate Lituania, ce posibilitate ar fi ca ea să scoată punct în Serbia?! Locul 2 ni-l păstrăm în două ocazii, cu victorie sau cu egal în Muntenegru. Doar în cazul unei victorii avem o şansă să fim cel mai bun loc 2, prin jocul rezultatelor din grupa Norvegiei şi Bulgariei, mai precis nordicii să piardă primul loc în beneficiul vecinilor noştri. În cazul unui egal cu Muntenegru vom fi penultimii în clasamentul locurilor 2 şi abia ne vom atinge obiectivele minime: păstrarea locului în Divizia C a Ligii Naţiunilor şi păstrarea locului în urna 3 la tragerea la sorţi a preliminariilor Euro. În fine, dacă pierdem marţi... nu mai există acum spaţiu pentru calcule!