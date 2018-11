În copilărie, asta însemnând spre sfârşitul anilor '50, locul unde am deprins cele mai multe elemente de tehnică fotbalistică era maidanul aflat chiar pe strada mea, la vreo 50 de metri de casă. Era pământ, cu ceva zgura, cu nişte smocuri de iarbă ici şi colo, ba avea şi o formă neregulată, cumva trapezoidală. Se juca acolo în toate formulele, de obicei miuţe 3 la 3, fără portar, dar când ieşeau elevii de la şcoală, la ora 14, se juca şi 7 la 7, la porţi mai mari şi cu portar în ele. Printre cei care jucau zilnic se afla şi un fotbalist excepţional de la Poiana Câmpina, şi care avea să joace spre sfârşitul carierei şi aici, la Suceava: Titi Mărculescu, un fundaş tehnic ca Belodedici. Vara ieşea un praf de speriat, toamna era noroi. Jucam ore întregi zilnic, pe atunci televizorul fiind o raritate, iar programele scurte şi jenante. Vă imaginaţi, cred, ce senzaţie de bine m-a cuprins când m-am dus la primul antrenament pe gazon adevărat, după ce am fost selecţionat la "piticii" de la Poiana Câmpina. Am jucat acolo 11 ani, până în 1972, şi chestia care mă urmăreşte şi acum e că ne antrenam pe acel gazon toţi: piticii pe vreo 4 categorii de vârstă, juniorii şi seniorii, iar toate meciurile, amicale sau oficiale, se jucau tot acolo! Şi nu-mi aduc aminte să fi văzut vreodată iarba sărind, nici măcar atunci când se juca pe ploaie. Duminică, erau 3 meciuri unul după altul: mai întâi cei mai mici, apoi, la ora 11 sau 13 seniorii, iar după ei, juniorii. Gazonul rămânea tot acolo, unde stătea de zeci de ani. Acum, văd mare scandal la Arena Naţională: iarba sare după ce joacă nişte copii, mai sare şi când se joacă meciuri de campionat sau internaţionale, ce mai: sare încontinuu! Scandalul ultim e legat de concertele de anul viitor (vor fi acolo Ed Sheeran şi Metallica), Gigi Becali fiind de-a dreptul isterizat de ideea asta. Inutil să-i spui că peste tot în lume e la fel: Rolling Stones au dat ultimele concerte pe Twickenham, la Londra, şi pe Saint Mary's din Southampton, eu însumi i-am văzut pe AC/DC la Belgrad, pe Partizan. După concerte, iarba era tot acolo, nu plecase nicăieri. Problema nu e la cine o calcă, ci la neisprăviţii care fac şi ulterior întreţin gazonul, şi care n-au în cap decât deturnarea de fonduri. Amintiţi-vă că încă de la inaugurare, şi pe Arena Naţională, şi la Craiova, adică pe cele mai şmechere stadioane din ţară, sărea iarba valuri, valuri, de la prima călcătură! Aţi înţeles că nu rockerii sunt problema, ci hoţii, care iau bani pentru gazon şi dau în folosinţă un maidan.