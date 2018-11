Am mai atacat, chiar de curând, subiectul cupelor naţionale, în care de regulă se petrec toate ciudăţeniile, indiferent de ţara la care facem trimitere. Asta, din varii motive, în lumea normală fiind de la sine înţeles că în aceste competiţii se rulează de obicei fotbaliştii care nu prea încap în formaţia standard din campionat, ceea ce conduce la rezultate surprinzătoare, şi nu totdeauna dezastruoase. Adică se întâmplă şi să se vadă prestaţii de mare virtuozitate ale rezervelor sau ale tineretului, în dorinţa de a fi promovaţi la echipa "mare", de a deveni piese de bază. Acestea intra însă în sfera normalităţii. Ceea ce rămâne însă întipărit în memorie este câte un rezultat anapoda, despre care se vorbeşte uneori ani de-a rândul. Cum ar fi, să zicem, eliminarea fostului monument (comunist) Dinamo de o echipă la care trebuie să faci eforturi pentru a-i pronunţa corect numele, ba încă şi din Divizia C, către care e drept că şi Dinamo pare pornită. Cei care n-aţi văzut acea demonstraţie de antifotbal oferită de Dinamo trebuie neapărat să căutaţi panarama pe net. Veţi vedea, cel puţin în momentele decisive, de la loviturile de departajare, o gaşcă de băieţi pe care cu greu îi poţi numi profesionişti şi care după ce au avut de 3 ori în copite ocazia de a câştiga meciul, au ratat de...4 ori(!!!) această şansă. Cu acest prilej s-a intrat direct în istorie, cu contribuţia directă a fluieraşului care, dacă Dinamo mai era încă echipa Miliţiei, ar fi putut fi bănuit de afaceri ilegale, de proxenetism, de evaziune... că altfel nu se explică de ce maimuţoiul cu fluier i-a readus pe fotbalişti pe teren pentru a se relua lovitura de departajare ratată de Dinamo. Astfel încât această ultimă lovitură a fost ratată... de 2 ori, ceea ce e un alt record galactic. Circul făcut de infractorul cu fluier a fost total, incluzând şi comutarea transmisiei de la Miercurea Ciuc la Călăraşi şi retur, fiindcă nimeni pe planeta asta nu-şi imagina că se pot aduce jucătorii înapoi de sub duş şi cu paharele de şampanie în mână! Adică derbedeul a încercat să se pună cumva în slujba Miliţiei, fără să ştie, cred, că asta s-a desfiinţat de ceva vreme. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă soarta calificării se întorcea cu 180 de grade. Cred că azi am fi socotit că intrăm în a treia zi de război civil. Slavă Domnului că la Dinamo a executat unul încă mai prost decât fluieraşul.