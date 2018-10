Aș începe mai pe departe cu considerațiile despre El Clasico. Meciurile din Liga Campionilor dăduseră ceva indicii. Realul bătuse economicos pe Steaua Roșie, cu emoții nepermise pe final. În timpul ăsta, Ronaldo revenea pe Old Trafford, ca jucător al lui Juventus, fără artificii, contribuind fortuit la gol și la o victorie tipic italiană a oaspeților. Scriam la începutul sezonului, când portughezul nu marca la Juve, iar Realul câștiga în sunet de goluri, că ”fosta” lui Ronaldo nu suferă după el. Era de fațadă, iată că pe termen lung suferă, poate nu atât de mult după el, cât după Zidane.

Trecând la echipa lui Messi, dar fără Messi, meciul din LC cu alți italieni, cei de la Inter, s-ar fi putut trece lesne la și altele, numai că... Aici s-a petrecut ceva, o găselniță ciudată. La o lovitură liberă pentru Barcelona, un jucător al Interului (Brozovic) s-a culcat în spatele zidului! Culmea, deși nu bătea Messi, care are la activ câteva goluri pe sub zid, Suarez chiar în acest mod a executat, astfel că șutul a fost blocat de Brozovic. Să devină acest lucru o obișnuință pe terenul de fotbal? Mă îndoiesc, mai degrabă va rămâne o curiozitate. Dar sigur a rămas impresia că Barcelona fără Messi a câștigat neașteptat de ușor. Iar ceea ce s-a întâmplat la El Clasico vine să inducă o îndoială pentru cei care vorbeau de Messidependență. E drept, jucătorii Realului au contribuit în mod copios la goleada rivalilor, spectacolul venind dintr-o singură parte. Acum, conducătorii se leapădă de Lopetegui și încearcă să se dreagă cu Solari, promovat pe modelul Zidane. Dacă așa vor sta lucrurile, șansele sunt mici să se repete povestea de succes, Zizou era totuși campion mondial și Balon de Aur. Probabil va fi un an de tranziție pentru Real, în care generația celor trei cupe trebuie regenerată. Cam mulți jucători de bază au ajuns la vârsta critică, plus că nu mai au foame de trofee. Se poate spune că Ronaldo a schimbat nava la fix, exact înainte ca aceasta să intre în derivă. Acum navighează pe singurul distrugător din Serie A, unul cu tradiție la penalty-uri din partea casei.