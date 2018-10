Premiul Academiei

E clar, Hagi cel mic nu mai trebuie comparat cu taică-său, cel puțin nu în sensul de a avea aceleași pretenții. Încă nu face diferența la nivelul jocului, dar iată că are două goluri de pus în ramă la naționala de tineret. Nu cred că sunt mulți care pot numi o reușită de generic la generațiile anterioare, în schimb golul direct din corner și cel din lovitură liberă ni le vom aminti cu siguranță, în schimb. Pe vremuri se colecționau tăieturi din ziare, acum Ianis o să-și încarce secvențele cu golurile undeva pe net, într-un ”nor” (cloud). Acolo există loc nelimitat pentru alte și alte goluri. Ianis nu va fi cel mai bun fotbalist român, însă are toate șansele să fie unul emblematic. De exemplu, fiul lui Cruijff, Jordi, n-a fost nici măcar emblematic, doar onorabil, ceea ce nu mă împiedică să mi-l amintesc în tricoul Barcelonei sau al lui Manchester, precum și al Olandei. Ba chiar când punea capul la centrarea lui Contra, pentru 4-4 în finala Cupei UEFA dintre Liverpool și Alaves. Ca o paranteză, era a treia centrare de gol a lui Guriță, una efectuată din corner, cu piciorul stâng!

Și Hagi-tatăl are un merit la această calificare, poate chiar meritul principal. Cam jumătate dintre jucători sunt produsul Academiei sale sau măcar au trecut pe acolo. Au fost selectați de mici, au fost cuprinși într-un sistem, li s-a asigurat condiții, iar pentru a-i arunca în luptă în Liga 1, Hagi nu a așteptat regula jucătorului sub 21 de ani. În perspectiva turneului final de la anul, sunt și alți jucători eligibili de la naționala mare, esențial fiind Răzvan Marin. Avem toate șansele de a trimite în Italia o selecționată ce poate avea ca atu experiența, adică o calitate care mai rar se întâlnește la o selecționată de tineret. Din păcate, sistemul de trei grupe a câte patru echipe, după care urmează direct semifinalele (se califică doar prima din fiecare grupă, plus cel mai bun loc secund!) este unul scandalos pentru un imperiu financiar ca UEFA. Își mănâncă de sub unghii când e vorba de tineret, căci ce mari cheltuieli ar fi însemnat trei zile în plus și încă patru meciuri de disputat, adică sferturile?!