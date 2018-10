O fi de bine?

Chiar m-am bucurat de victoria muncită, chinuită, de joi, în ideea că datorită acesteia chiar vom vedea duminică la lucru o echipă a României aşa cum ne-o dorim de prea multă vreme: avântată, hotărâtă să-şi valorifice şansa ivită aproape nesperat, după egalul miraculos obţinut în partida tur cu Serbia. Adică o echipă care chiar să joace fotbal din ăla cum vedem din nefericire doar pe la alţii, cu driblinguri, cu şuturi şi, desigur, cu goluri. Nu ştiu dacă pe întreg cuprinsul patriei, ba chiar al planetei, se află măcar un singur iubitor de fotbal care să aştepte altceva de la echipa României. În fond, vorbim despre spectacol, iar cine se duce la stadion sau se uită la televizor, asta vrea să vadă. Era cu atât mai mult de aşteptat aşa ceva, cu cât în tur fuseseră 4 goluri, iar acum era de la sine înţeles că echipa noastră va lupta să înscrie măcar o dată, desigur fără să primească vreunul. În loc de asta, am văzut un meci din cele care se înscriu în seria generic intitulată "de tristă amintire", în care am văzut driblinguri şi şuturi, dar doar la adversari, şi slavă Domnului că n-au fost şi goluri, că singura poartă în permanent pericol a fost a noastră. Un singur jucător a fost de remarcat: portarul Tătăruşanu, fără reflexele căruia am fi vorbit despre o nouă înfrângere ruşinoasă. Nu înţeleg nicicum tentativele de ascundere a gunoiului sub preş, adică de prezentare a ruşinosului egal de după un joc şi mai ruşinos drept o mare victorie! Adică, lucru naibii în vârful dealului, ai noştri au jucat cu mare devotament şi abnegaţie, reuşind să obţină un egal în inferioritate numerică! Dacă e ceva de bine în toată tărăşenia, e că vreo doi dintre copiii ăia aduşi în echipă chiar au şansa să ajungă fotbalişti, iar unul care părea pierdut definitiv, Maxim, s-a resuscitat miraculos. Cam puţin totuşi pentru pretenţiile noastre. Şansă reală a revitalizării Naţionalei o reprezintă gonirea de urgenţă a loser-ilor încă prezenţi încă şi înlocuirea lor cu copiii ăia ai lui Rădoi. Care astăzi trebuie să confirme speranţele noastre făcând scor de maidan în ultimul meci. De la 5 - 0 în sus putem zice cu adevărat că e de bine.