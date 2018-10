Mă întrebam deunăzi cât va mai reuși Mourinho să aibă magnet la magnații din fotbal. Acum, când Manchester United împarte în două clasamentul din Premiere League, încep să-l bănuiesc de tactici și mai perverse decât simularea competenței maxime, pe bază de amintiri. Dacă s-ar respecta zicerea aia cu antrenorul care este egal cu ultimul său rezultat, atunci portughezul nu-și merită banii de sezoane întregi. Deci nu cumva își forțează demiterea? Aud că are clauză de 25 de milioane de Euro în cazul în care contractul se rupe unilateral, comparabil cu cât ar câștiga în ani de muncă. Păi nu mai bine ia banii ăștia dintr-un foc?! Conflictul cu Pogba mocnește de mult, probabil Mou îl ia peste picior când francezul spune că nu mai pricepe nimic din tactica sa. Asta nu m-ar mira, am remarcat și consemnat aici încă de la CM din Rusia că Paulică Pogba e cam dus cu pluta, dar problema lui Mourinho s-a generalizat, nimeni nu mai înțelege nimic, din teren sau din afară. Faptul că se face antipatic vedetelor din propriul club nu e ceva nou, nici chiar cu conaționalul Ronaldo nu prea se înghițea la Real, chestiune care a devenit clară ulterior, când Mourinho declara ritos că pentru el adevăratul Ronaldo e cel brazilian. Revenind la United, iată că unul ca Alexis Sanchez nu mai prinde echipa, iar Jose, lăudându-l în exces pe tânărul McTominay, a lăsat să se înțeleagă că l-a nemulțumit mentalitatea veteranilor la înfrângerea cu West Ham, o echipă care până sâmbătă nu bătuse decât o singură dată în șapte etape. Toate acestea s-au întâmplat chiar după ce United fusese eliminată din Cupa Ligii de Derby County, adică o divizionară secundă. Practic, pentru a face praf toate competițiile, echipa ar trebui s-o fi comis și aseară, cu Valencia. Mă îndoiesc însă, căci în Liga Campionilor expunerea e prea mare, astfel că jucătorii se pun pe ei pe primul plan. Oricum, suporterii se pregătesc deja de încă un sezon ratat, în care momentan până și locul 4 din campionat pare o țintă prea îndepărtată.