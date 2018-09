Ultimul tren pentru Modrici

Adică pentru toţi fotbaliştii de pe planetă care se numesc altfel decât Ronaldo şi Messi! Asta, deoarece de un deceniu încoace numai ei doi au înhăţat toate trofeele individuale FIFA, UEFA şi France Football, ceea ce nu e tocmai în regulă, din moment ce tot în această perioadă au mai activat niscai performeri, precum Ibrahimovici, Bale, Iniesta, Lewandowski, despre fiecare dintre ei putându-se spune că e comparabil cu Leo şi CR7. Numai că ăştia doi s-au învrednicit şi să adune nenumărate trofee, lucru imposibil pentru ceilalţi, din moment ce tot ce se putea câştiga a luat fie drumul Madridului, fie al Barcelonei. Acum, trofeul FIFA a fost înhăţat de Modrici, cel care înainte de a fi un mare câştigător (al Champions' League, cu Real Madrid) este un mare perdant, fiind surclasat, alături de colegii săi de echipă, în finala Campionatului Mondial. Astfel privind lucrurile, cred că la fel de bine putea câştiga coroniţa oricare jucător din naţionala Franţei, să zicem Griezmann sau M'Bappe, iar victoria nu i-ar fi fost contestată nici unuia din ei. Interesant mi se pare şi faptul că nu se poate vorbi, nici măcar acum, în situaţia asta, de o schimbare de generaţii, Luka Modrici fiind cu un an mai tânăr decât Ronaldo şi cu doi mai bătrân decât Messi (să mai aibă, în asemenea condiţii, şi Ibrahimovici o şansă!?). Iar dacă ar fi să dau un pronostic în acest sens, cred că următoarele trofee de "fotbalistul anului" îi vor avea printre protagonişti pe M'Bappe, Neymar, Salah, poate şi pe Bale. Ca să închei, aş zice că Luka Modrici a prins ultimul tren, pe care fotbalişti cel puţin la fel de mari (Roberto Carlos sau Iniesta) l-au pierdut an de an, nenumărate sezoane la rând.