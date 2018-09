Segmentul asiatic la tenis feminin, cel care trebuia să certifice al doilea an consecutiv terminat pe primul loc de Simona Halep, a început cu 0-8 pentru jucătoarea noastră! Știam deja de durerile la spate, intervenția medicală a vizat acum coapsa, dezastrul pândea după colț. Cibulkova părea un om cu o misiune precisă, să-și spulbere adversara, și se ținea de plan. Cumva, din senin, Simona a reușit 4 game-uri la rând, deja cotele la pariuri pentru câștigătoare ajunseseră să fie egale, ceea ce aș încadra la ciudățeniile pariurilor live. Dar cât ai clipi, Cibulkova a făcut break și apoi l-a confirmat, astfel că s-a ajuns la egalitate, apoi un schimb de break-uri cu Simona servind degeaba pentru set la 5-4. La 5-5, jucătoarea din Slovacia n-a mai ezitat la serviciu, deși o minge de break tot a trebuit să salveze, după care s-a prezentat extrem de motivată pe serviciul Simonei, unul așa cum îl știm, adică marcat de (lipsa de) încredere. Mingea de meci a fost una disputată, Cibulkova a atacat feroce cu returul, Simona a reușit să echilibreze cumva, apelând chiar la un balon, apoi a trecut în ofensivă cu ceea ce părea o lovitură câștigătoare în cross, dar adversara sa a reușit să agațe mingea, trimițând-o totuși înalt, la fileu, adică un punct aproape pierdut pentru ea, dacă... Dacă Simona n-ar fi făcut două greșeli. Prima a fost că și-a adunat toată frustarea în sprintul spre fileu, lovind grăbit mingea care i-ar fi venit pe tavă dacă ar fi lăsat-o să cadă. A doua greșeală este că a încercat iarăși contre-pied-ul, pentru care parcă are o obsesie. Cibulkova nu avea cum să se replieze, practic stătea la mâna Simonei, s-o dea în fileu, afară sau... în racheta sa! Ceea ce s-a și întâmplat, a mulțumit frumos, sau mai degrabă n-a mulțumit deloc, trimițând passing-ul câștigător. Așadar, toamna începe cu o ”lăptăreasă” pe invers pentru liderul mondial, ceea ce înseamnă nivel minim egalat pe anul acesta (tot 0-6 cu Osaka la Indian Wells, răzbunat la Roma, pe zgură). Practic, s-a terminat săptămâna asiatică de tenis a fetelor noastre, Monica Niculescu fiind eliminată tot de Cibulkova în primul tur, în timp ce Irina Begu a părăsit turneul de la Tașkent, unde era favorită principală.