Ce-i sigur în urma acestui meci cu Serbia, nu putem spune cu toată gura că am jucat bine. Nici prost. Atunci cum? Păi o repriză mai așa, una mai altfel. Mie mi-a plăcut Drăguș, chiar dacă n-a avut mari realizări, doar nu ne așteptam ca puștiul să ne câștige meciul. Inexplicabil de bine a jucat Chipciu, a căzut credibil în careu când a simțit mâna lui Kolarov, a mai avut și alte incursiuni, ”și-a adus aportul”. Stanciu a fructificat penalty-ul, dar cam puțin în rest. Frumos golul lui Țucudean, o lovitură ca de biliard, în buzunarul de jos. În schimb, golurile lor... Mitrovic chiar are alură de atacant englez, te-ai fi așteptat la ceva specific de la el. La primul gol nu a tras la poartă, ci a tras mingea în poartă, cu o mișcare cu care scoteam mingea de sub mașini când eram copii! Iar la golul doi a produs o jonglerie de fotbal în sală, cu minge săltată și plesnită perfect din piruetă. Acum așteptăm să se întâmple ceva care ne-ar dovedi că selecționerul Contra este o sosie a lui Daum: să batem o altă echipă reprezentativă din spațiul ex-sovietic (Lituania) pe lângă Armenia și Kazahstan, singurele pe care le-a bătut Daum!

Încheiem conturile cu US Open, câștigat la masculin de un Novak Djokovic ajuns din nou la nivelul său intangibil. Nu știu dacă trebuie să mergem cu gândul mai departe de Open-ul Australian, la care sigur va fi supermotivat, căci tot el ne-a arătat că acest nivel nu poate fi susținut timp îndelungat. Acum, la New York, a reușit ceva ce n-ar mai fi reușit nimeni, să-l bată în minimum de seturi pe del Potro. Argentinianul a fost realmente săpat de felul în care Nole se opunea la retur, reducându-i drastic punctele câștigate ușor în spatele serviciului. Singurul break din primul set a fost reușit de sârb de la 40-0 pe serviciul adversarului, iar în tie-break-ul setului secund delPo a făcut vreo patru greșeli cu dreapta, majoritatea din grabă, mânat din urmă de rezistența lui Nole, dar și una monumentală, la o minge pe tavă, în zona te-ului. Cu acest trofeu, Djokovic urcă pe podiumul performerilor în Grand Slam-uri, egalându-l la 14 pe Sampras, singurul care-i mai încurcă pe jucătorii în activitate.