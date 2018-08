Altă întrebare: cum e răspunderea într-un sport individual, mai mică sau mai mare? Desigur, putem despica firul în patru, ce fel de răspundere, față de cine etc. Părerea mea e că sentimentul de jenă este mai mare atunci când totul cade pe umerii unei singure persoane. De exemplu, când ești neamț și campion mondial la fotbal, mai te poți fofila când ieși din grupe la următoarea ediție, eventual poți face pe mortul. Dar la tenis, când ești lider mondial și ai luat-o pe coajă în turul întâi? În regulă, scula a fost defectă, ai rupt-o și ai luat alta. Apoi? Păi apoi e destul de complicat. Încerci să te legi de orice, că arena și însuși orașul sunt zgomotoase sau că niciodată n-ai jucat bine la turneul cu pricina, deși rezultatele din trecut nu sunt chiar de neglijat. Simona, pentru că despre ea este vorba, a plecat un pic păgubos, cu ideea că mai prost ca anul trecut n-are cum să fie, dar iată că nici exact ca anul trecut n-a picat bine. În 2017 a pescuit-o pe Șarapova, acum a dat de Kaia Kanepi, o jucătoare mai degrabă necunoscută publicului larg. Numai că baltica era în Top 50, cu destule săptămâni secunde la activ în Slam-uri. Aceste amănunte sunt necesare pentru context, suficient fiind să trecem în revistă fie și doar adversarele jucătoarelor noastre: Begu – Brady (nr. 66), Bogdan – Bouzkova (la și altele!), Niculescu – Glușko (la fel!), Buzărnescu – Vondrousova (nr. 92), Cîrstea – Riske (nr. 76). Deci, dintre românce, numărul 1 mondial nimerește cea mai grea adversară? Da. Pe de altă parte, tocmai pentru că este lider mondial, Simona trebuia să rezolve situația. Și poate că ar fi rezolvat-o dacă înfruntarea ar fi avut loc mai adânc în turneu. Așa, pornind din start cu un hop consistent, a clacat. Este un cumul de factori, nimeni nu poate indica exact cauza, de aceea afirmații precum cea a lui CTP, cum că nu i-a prins bine retragerea de la New Haven, sunt riscante. E drept, jurnalistul precede enunțul cu un ”nu cred”, însă tot a judecată post factum sună. Momentan, calculele pentru păstrarea primului loc WTA sunt meschine. Să fie primit și după US Open, chiar dacă deocamdată pare mai puțin meritat.