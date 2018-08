Open la orizont

Sportul alb se pregătește de ultimul Grand Slam al sezonului. Ultimele trei duminici am stat într-o plăcută tensiune, așteptând a doua zi titluri, mai întâi de la Mihaela Buzărnescu, pentru prima oară în această ipostază, apoi de la Simona Halep, care ne-a servit o dată, acum am vrea un bis. Ca o observație, în turneele masculine paralele, în finale s-au perindat Nadal, Federer sau Djokovic, dar niciunul în ambele.

Între timp, Mihaela s-a accidentat grav și prezența sa la US Open va fi simbolică în cazul în care va ține morțiș să participe. Simona, sfătuită să se retragă de la Cincinnati după ce a mers până la capăt în Canada (ceea ce numărul 1 de la masculin, Nadal, a și făcut!), se află acum într-o situație delicată, ea confirmând participarea și la New Haven, ceea ce ar însemna să joace până în buza Open-ului american. Sigur, prezența pe tabloul unui turneu nu înseamnă automat și avansarea spre ultimele faze, mai degrabă cred că va ceda în meciurile care tind să devină prea fizice. Nu-i exclusă nici o retragere de la New Haven. În rest, la o privire de ansamblu la nivelul WTA, vedem că Serena încă nu accesează un nivel acceptabil de performanță, că Top 10 este foarte oscilant, cu excepția liderului, ceea ce doar teoretic e motiv de bucurie.

Foarte interesantă dinamica de la băieți. Junele Tsitsipas decide să își marcheze cu stil schimbarea prefixului, așa că bate patru jucători de Top10 la rând (Thiem, Djokovic, Zverev, Anderson) și ajunge în finala Masters-ului din Canada, unde Nadal îi arată cine-i șeful, nu fără o oarecare intrigă. Când grecul va servi mai des cu primul serviciu, iar pe al doilea și-l va perfecționa (are de unde, e mai înalt decât Federer/Nadal/Djokovic), s-ar putea să domine circuitul înaintea altora previzionați pentru asta. Dintre cei așteptați să revină la vârf, la Murray e încă mult chin și frustrare, în timp ce Wawrinka se anunță aruncând buzduganul pe rever ca pe vremuri. Ultimul a dus o luptă teribilă cu Kyrgios în Canada, unde australianul a trimis forehand de la șold cu 175 de km/oră, iar smash cu peste 200! Dar ce folos în lipsa unei pregătiri sau mod de viață care să-l țină departe de accidentări? Apoi, Stan a pierdut succesiv cu Nadal și Federer, dar pe fiecare i-a împins în câte două seturi cu prelungiri. În finala de azi-noapte de la Cincinnati se vor fi întâlnit, după mai bine de doi ani și jumătate, Federer și Djokovic, cu elvețianul având ocazia să egaleze scorul întâlnirilor directe.