E foarte interesantă maniera în care se desfăşoară preliminariile pentru cupele europene în care, pentru a avea acces, o echipă oarecare (cum ar fi, să zicem, CFR sau Viitorul) dintr-o ţară oarecare (cum ar fi, să zicem, România) are o grămadă de treabă, având de traversat 'j' de tururi preliminare care când se termină... ei, abia atunci încep meciurile pentru calificare, adică aşa-numitele play-off, la sfârşitul cărora în sfârşit se poate vorbi despre accederea în grupele Champions' League sau Europa League. Trebuie să mai arătăm şi că după fiecare dintre cele trei tururi iniţial-preliminare (!!) se mai freacă bilele alea pe la Nyon, dacă nu cumva chiar între ele, adică între tur şi retur se mai trage câte o chestie, drept pentru care afli că dacă mâine câştigi returul cu ăia la un scor convenabil, atunci peste fix 8 zile te vei întâlni cu ăilalţi, după care, dacă chiar te buşeşte norocul chior, ai putea prinde în turul final dintre cele iniţial-preliminare o altă fraieră din categoria ta valorică, în caz contrar urmând să te calce vreuna deraiată de la ăilalţi, de la Champions'.

În asemenea condiţii, nu e de mirare că "masa bogaţilor" despre care vorbesc toţi neisprăviţii care nu sunt în stare să treacă nici de, să zicem, o panaramă ca Malmoe, are tot mai puţine scaune goale, cele disponibile fiind ocupate de ăia care chiar ştiu ce înseamnă fotbalul: spectacol total, nu căcănărie. Înainte de primele meciuri preliminare pronosticam că din nou vom avea 0 (zero) calificate în grupă. Între timp, am mai calculat şi chiar îmi ieşise că una din două ar mai putea. De ce zic două? Păi, Viitorul s-a cărat şi cred că printre dv nu se află clienţi de-ai doctorului Paziuc care să creadă că Craiova poate trece de Leipzig! Şi tocmai când îmi ieşise că ori Steaua, ori CFR pot trece de play-off, m-a sunat unul mai lucid decât mine, ba şi inginer pe deasupra, zicându-mi că se bucură tare că Digi a preluat din nou cupele europene şi că e foarte bine că n-avem nici măcar una calificată, ca să privim relaxaţi competiţiile, ca pe World Cup. "Cum, băi, Dane? Nu poate trece aia de Legia şi ailaltă de...?" "Hooo, zice individul, că n-ajunge niciuna până la play-off! Le bat de la căpiază şi Alashkert, şi Hajduk!". Zău că m-a încuiat complet: n-aş fi bănuit niciodată că există pe lumea asta vreun individ care în probleme de fotbal românesc poate fi mai pesimist decât mine. Sau doar mai lucid!?